L'Ukraine, l'Otan et la Russie doivent à présent prendre du recul

Président d’Eurasia Group et GZERO Media et auteur de Us vs. Them: The Failure of Globalism

S'il est peu probable que la Russie enclenche une guerre contre l'Ukraine, les deux camps doivent à présent trouver le moyen de prendre du recul. La peur réciproque est telle que les menaces pourraient en effet devenir autoréalisatrices, provoquant un conflit que personne ne souhaite.

Ces dernières semaines, la Russie a déployé près de 100.000 soldats à proximité de sa frontière avec l’Ukraine. Et si cela n’était pas suffisamment inquiétant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dévoilé que ses services de sécurité avaient découvert les preuves d’un projet de coup d’État – soutenu par la Russie – contre son gouvernement. Il a également déclaré qu’un célèbre oligarque russe était impliqué dans ce complot, faisant monter les enchères dans sa lutte permanente contre certains des plus riches Ukrainiens, plusieurs d’entre eux entretenant des liens étroits avec Moscou.

Un rapport des services de renseignement américains laisse entendre que la Russie préparerait une invasion de l’Ukraine.

Pendant que la Russie bande ses muscles, l’Ukraine a demandé l’aide de l’Occident. Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour l’avertir que toute agression russe contre l’Ukraine aurait de "graves conséquences". Un rapport des services de renseignement américains laisse entendre que la Russie préparerait une invasion de l’Ukraine et le président Biden a parlé au président Poutine via Zoom. Pour confirmer leur mise en garde, les États-Unis auraient envoyé 80 tonnes de munitions en Ukraine. Des officiels européens ont exprimé les mêmes inquiétudes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé la Russie de nouvelles sanctions. L’OTAN est en alerte maximale. La Russie impute toutes ces tensions au gouvernement ukrainien, l’accusant d’adopter une attitude menaçante.

Réflexes de la Guerre froide

En prenant de l’âge et avec l’usure de sa présidence, Vladimir Poutine semble adopter de plus en plus les réflexes développés pendant la Guerre Froide.

Si de plus en plus de Russes semblent en avoir assez du leadership de Poutine, ils pourraient, face à la menace de l’Occident, soutenir leur président.

Il est possible qu’il estime que ses menaces contre l’Occident donnent un coup de pouce à sa popularité (un sondage réalisé en octobre par le Levada Center de Moscou révèle ainsi que la confiance de la population russe dans Poutine est retombée à 53%, soit son niveau le plus bas en près de dix ans). Ce ne serait pas déraisonnable de le penser, car la plus forte hausse de son taux de popularité a suivi l’invasion de la Crimée en 2014. Si de plus en plus de Russes semblent en avoir assez du leadership de Poutine, ils pourraient, face à la menace de l’Occident, soutenir leur président en tant qu’incarnation de la force et de la puissance russes.

À moins que Poutine n’estime que l’Ukraine et l’OTAN se montrent imprudemment agressives à proximité de la frontière russe. La guerre de Zelensky contre les oligarques ukrainiens soutenus par le Kremlin sape l’influence russe dans la capitale ukrainienne et Poutine pourrait être en train d’avertir Zelensky de ne pas essayer de booster sa propre popularité par une agression dans la région du Donbass, où des séparatistes ukrainiens soutenus par Moscou se retrouvent enlisés dans une impasse militaire contre Kiev.

Réponse de l'ours à l'Otan

Le président russe a déclaré que l’arrivée récente de troupes russes était une réponse directe, non seulement aux provocations de Kiev, mais aussi aux exercices navals inopinés de l’Otan en mer Noire, non loin de la Crimée. Le Kremlin est aussi furieux de l’utilisation récente par l’Ukraine, dans la région du Donbass, de drones fournis par un membre de l’Otan, en l’occurrence la Turquie.

Peut-être Poutine se sent-il encouragé à agir avec la hausse des prix du pétrole qui a soutenu l’économie russe, les progrès du pipe-line Nord Stream reliant la Russie à l’Europe, et le départ de la Chancelière allemande Angela Merkel, une alliée de longue date.

Peut-être Poutine se sent-il encouragé à agir avec la hausse des prix du pétrole qui a soutenu l’économie russe.

Cependant, malgré les prises de position, les avertissements et les gros titres inquiétants, il est peu probable que la Russie envahisse l’Ukraine. L’invasion de la Crimée par Poutine il y a sept ans, en réponse à l’agitation politique à Kiev ayant contraint le président ukrainien prorusse à fuir le pays, a grandement bénéficié de l’effet de surprise, un avantage qui ne se représentera plus. Par ailleurs, la Crimée était la seule partie de l’Ukraine peuplée d’une majorité de citoyens d’origine russe, ce qui a garanti un accueil favorable aux troupes russes. Le Donbass, région frontalière avec la Russie, comprend également une partie importante de citoyens d’origine russe.

Il ne reste aujourd’hui aucune région en Ukraine où les soldats russes seront accueillis en libérateurs

Il ne reste aujourd’hui aucune région en Ukraine où les soldats russes seront accueillis en libérateurs, et le conflit larvé qui oppose ces deux pays a dressé définitivement des dizaines de millions d’Ukrainiens contre Poutine et Moscou. Par conséquent, toute tentative russe de s’emparer de nouveaux territoires en Ukraine se solderait par une guerre que la Russie, certes gagnerait – en particulier étant donné que l’Otan n’interviendrait pas directement – mais à un coût prohibitif, à la fois au niveau financier et en termes de vies humaines. S’y ajouterait le coût d’une occupation à long terme de régions peuplées par des citoyens irréconciliablement hostiles aux forces russes. L’économie chancelante de la Russie ne peut se permettre des dépenses illimitées, pas plus que le coût des sanctions européennes et américaines qui suivraient certainement.

Menaces autoréalisatrices

Malgré tout, l’Ukraine, l’Europe et l’administration Biden ne peuvent se permettre de faire preuve de complaisance. Elles doivent continuer à montrer qu’elles sont en alerte maximale et que toute action agressive de la Russie provoquerait une réponse musclée. Il y a là une logique de Guerre Froide inquiétante. Autant Kiev que les gouvernements occidentaux craignent que les actions russes ne les entraînent dans un conflit coûteux, autant le gouvernement de Poutine continue à considérer l’avenir de l’Ukraine comme la question centrale de sa politique étrangère. Tout comme Washington se montre très vigilant face aux efforts des autres pays pour se procurer l’arme nucléaire, autant Moscou craint l’entrée de l’un ou l’autre de ses voisins dans une alliance politique ou militaire avec l’Europe et les États-Unis. Ce qui est vrai pour les autres voisins de la Russie l’est particulièrement pour l’Ukraine, un pays qui se trouve au centre du concept d’empire russe de ces mille dernières années.

Personne ne se sentira tranquille tant que la Russie, l’Ukraine et l’Otan n’auront pas trouvé le moyen de prendre du recul.

Conséquence de cette peur réciproque, les menaces pourraient devenir autoréalisatrices, provoquant un conflit que personne ne souhaite. Aujourd’hui, la perspective d’une guerre reste lointaine. Mais personne ne se sentira tranquille tant que la Russie, l’Ukraine et l’Otan n’auront pas trouvé le moyen de prendre du recul.