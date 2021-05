La chimie biélorusse dans le viseur de l’Europe

Les mesures, en cours de préparation, pourraient toucher les fleurons biélorusses, la chimie et la pétrochimie, qui représentent plus de 12% de son PIB. Le potassium et le phosphate (engrais) sont en ligne de mire et, en particulier, l'entreprise publique Belaruskali, troisième exportateur mondial d’engrais potassique.