La Chine et la Russie, deux cyberpuissances surestimées

La Chine et la Russie ont accru depuis plusieurs années leurs capacités offensives dans le cyberespace, qu'il s'agisse d'espionnage ou de cyberattaques. Mais leurs capacités réelles sont surestimées, alors que les États-Unis restent, de loin, le numéro un mondial. C'est ce qui ressort d' un rapport sur les cybercapacités et la puissance nationale publié lundi par l'International Institute for Strategic Studies (IISS). Selon ce document de 182 pages, la Chine est la seule cyberpuissance qui pourrait rejoindre les États-Unis, mais elle accuse au moins 10 ans de retard .

Les États-Unis, numéro un mondial

Le premier niveau n'est occupé que par les États-Unis, le seul pays à dominer sous tous les aspects grâce à son industrie ICT. "C'est la surprise de cette étude. Nous avons pu démontrer un fossé entre la Chine et les États-Unis sous à peu près tous les aspects des cyber-capacités", explique Greg Austin, spécialiste en cybersécurité pour l'IISS. "La gouvernance, le contrôle et le niveau d'organisation sont nettement supérieurs aux États-Unis par rapport à la Chine."

Depuis les années 2000, l'Empire du milieu se distingue par des opérations de plus en plus agressives dans le cyberespace visant à capter la propriété intellectuelle d'autres pays et entreprises, accroître son influence par de l'espionnage et manipuler l'information.