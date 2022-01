La fracture sociale, principal risque à court terme selon le Forum de Davos

Avec la crise sanitaire qui s’éternise, la reprise économique semble avoir du plomb dans l’aile, souligne le Global Risk Report 2022, publié en prélude au Forum de Davos.

La crise climatique et l’aggravation des fractures sociales sont les risques qui inquiètent actuellement le plus à l’échelle mondiale. C’est ce qui ressort du Global Risk Report 2022, un document traditionnellement publié en ouverture du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse. Le Forum devait se tenir du 17 au 21 janvier, mais a été reporté à l’été prochain.

"Les perturbations sanitaires et économiques aggravent les clivages sociaux." Saadia Zahidi Directrice générale du Forum économique mondial

En attendant, la tonalité du Global Risk Report, dont c’est la 17e édition, est plutôt sombre. Parmi les décideurs et experts interrogés, seul 1 sur 6 se dit optimiste pour l’avenir, alors que la pandémie mondiale est entrée dans sa troisième année.

Si les principaux risques à long terme sont liés au climat, sur le court terme, ce sont les fractures sociales, le manque de moyens de subsistance et la détérioration de la santé mentale qui inquiètent le plus. "Les perturbations sanitaires et économiques aggravent les clivages sociaux", constate Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial.

Reprise volatile et inégale

L’économie risque d’en payer le prix également. Seule une personne sur 10 prévoit une accélération de la reprise mondiale. La plupart des experts estiment que la reprise sera volatile et inégalement répartie au cours des trois prochaines années.

Ainsi, d'ici 2024, les économies en développement (hormis la Chine) se retrouveront à 5,5% en dessous de leur taux de croissance de PIB prévu avant la pandémie, tandis que les économies avancées auront au contraire dépassé ce taux de 0,9%, ce qui aura pour effet de creuser l'écart de revenu mondial.

"Les cybermenaces se développent désormais plus rapidement que notre capacité à les éradiquer." Carolina Klint Marsh McLennan

Ces écarts résultent principalement de l'inégalité sur le plan de la couverture vaccinale entre pays en développement et pays riches, estiment les auteurs du rapport. Saadia Zahidi invite, dès lors, les dirigeants mondiaux "à s’unir et à adopter une approche multipartite coordonnée pour relever les défis globaux incessants et renforcer la résilience avant la prochaine crise".

Cyber-risques

Les risques technologiques, tels que les "inégalités numériques" et les "échecs liés à la cybersécurité", constituent d'autres menaces essentielles à court et à moyen terme pour le monde. D’autant que la dépendance croissante envers les systèmes numériques a été intensifiée par la crise du covid. "Les cybermenaces se développent désormais plus rapidement que notre capacité à les éradiquer", souligne Carolina Klint, de la compagnie d’assurance Marsh McLennan.