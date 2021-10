La justice polonaise nie la primauté du droit européen

La plus haute juridiction polonaise s'est prononcée jeudi contre la suprématie absolue du droit communautaire européen , une décision historique qui pourrait menacer le financement par l'UE de la Pologne, voire son appartenance à l'Union.

La Cour a déclaré que certains articles du traité de l'UE étaient " incompatibles " avec la Constitution polonaise et a enjoint aux institutions européennes de ne pas "agir au-delà du champ de leurs compétences" en interférant avec le système judiciaire polonais, qui constitue une pomme de discorde majeure avec Bruxelles.

La décision "met en cause plusieurs principes fondamentaux de l'organisation de l'Union" , a-t-il dénoncé lors d'une conférence de presse à Luxembourg, citant les principes de la primauté du droit européen sur le droit national et du caractère contraignant des décisions de la justice européenne.

Conflit latent

La Pologne et l'UE sont en désaccord sur les réformes judiciaires introduites par le parti conservateur nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS), qui, selon la Commission, menacent la démocratie et l'état de droit dans ce pays. À Bruxelles, Jeroen Lenaers, un porte-parole du Parti populaire européen (PPE, conservateur), a déclaré: "trop, c'est trop.