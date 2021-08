La menace de poursuites judiciaires en matière climatique devient de plus en plus tangible

Les "contentieux climatiques" sont de plus en plus nombreux. Dans plusieurs pays, les condamnations en raison de l'inaction face au changement climatique se multiplient.

Le dérèglement climatique se retrouve, plus que jamais, au centre de l'actualité. Tout récemment, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (le GIEC) publiait à nouveau un rapport alarmant à cet égard.

Les multiples catastrophes auxquelles le monde entier, dont la Belgique, a été récemment confronté ont suscité la mobilisation citoyenne et ont placé la classe politique face à ses responsabilités.

L’(in)action environnementale fautive

Cette prise de conscience généralisée a conduit certaines personnes et organisations à solliciter devant les tribunaux la condamnation de ceux dont elles jugent l’(in)action environnementale fautive. Une nouvelle catégorie de contentieux – appelé "contentieux climatique" – est en train d'émerger devant les juridictions du monde entier, et devient difficile à ignorer pour les autorités publiques et les entreprises.

Après une arrivée timide sur la scène juridique, le contentieux climatique a connu une explosion depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015. Dans plusieurs pays, les condamnations en raison de l'inaction face au changement climatique se sont multipliées.

Urgenda, Royal Dutch Shell, Klimaatzaak...

La célèbre affaire Urgenda marque un réel tournant en la matière, et représente une victoire importante pour les militants du climat. Pour la première fois, les tribunaux néerlandais ont condamné les autorités néerlandaises pour le non-respect de leurs engagements dans la lutte contre le changement climatique.

Jamais auparavant, une juridiction nationale n'avait imposé à un Etat l’obligation de se conformer aux objectifs internationaux de réduction de gaz à effet de serre. Sous l'impulsion de cette décision, d'autres juridictions dans les pays voisins ont suivi l'exemple. Dernièrement, c'est la multinationale Royal Dutch Shell qui fut condamnée à réduire ses émissions de CO 2 de 45% d'ici 2030.

La Belgique ne fait pas exception à cette tendance. Le récent jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Klimaatzaak) le démontre.

L'émergence du contentieux climatique soulève nécessairement de nouvelles questions d'ordre juridique.

Le 17 juin 2021, les autorités belges ont été condamnées pour leur politique climatique jugée négligente. Le tribunal a reconnu face à l’existence d’une menace réelle de changement climatique dangereux que les pouvoirs publics belges manquaient à leur devoir légal de diligence et portaient atteinte aux droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée et familiale.

Le tribunal n'est pas allé jusqu'à imposer un objectif précis de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui aurait été contraire au principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge de s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité publique quant au contenu de ses obligations.

Nouvelles questions juridiques

Le système juridictionnel belge actuel est-il adéquat pour accueillir ce contentieux particulier ? En pratique, et en dépit de la croissance du nombre d'actions en justice touchant au changement climatique, rares sont les requérants ayant obtenu gain de cause.

Ceux-ci sont en effet confrontés à de nombreux obstacles inhérents à ce genre de contentieux, notamment la nécessité pour tout demandeur de démontrer l’existence d'un intérêt actuel à agir, la difficulté d'établir un lien de causalité entre le comportement fautif ou négligent et le dommage climatique ; ou encore la question de l'attribution d'une « part » de responsabilité dans le phénomène global de réchauffement climatique.

La menace des poursuites judiciaires devient de plus en plus tangible pour les entreprises et pour les autorités publiques, qui sans doute seront amenées à tenir compte encore plus de ces évolutions dans leur prise de décision et leur fonctionnement.

Ces deux dernières questions se poseront avec plus d’acuité encore dans le cadre de recours contre des entreprises. Il reste à déterminer comment les juges belges appliqueront les concepts classiques du droit de la responsabilité aux particularités du contentieux climatique.

Les études scientifiques de plus en plus précises au sujet du réchauffement climatique, de ses causes et de son impact concret, des textes internationaux de plus en plus précis devraient réduire la part d'incertitude dans les démonstrations de parties requérantes, et viendront sans doute faciliter la tâche des plaideurs.

La menace de poursuites judiciaires devient de plus en plus tangible pour les entreprises (surtout multinationales) et pour les autorités publiques, qui sans doute seront amenées à tenir compte encore plus de ces évolutions dans leur prise de décision et leur fonctionnement.

Dans un contexte où la politique climatique fait l'objet de vives critiques auprès du grand public, ce contentieux risque de prospérer. Le changement climatique, c’est l’affaire de tous.