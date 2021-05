La NSA a espionné des responsables européens, dont Angela Merkel, grâce aux services danois

Selon une enquête menée par des médias danois et européens, les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe avec l'aide des services de renseignements danois.

Cette nouvelle affaire d'espionnage pourrait remettre la National Security Agency (NSA) au cœur de l'attention médiatique, près de 10 ans après le début de l'affaire Snowden. L'agence de renseignement américaine chargée des écoutes électroniques se serait, en effet, branchée sur des câbles de télécommunication danois pour espionner des responsables de premier plan et de hauts fonctionnaires en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France.

C'est ce qu'a avancé, dimanche, une enquête de la télévision publique danoise Danmarks Radio (DR) , réalisée conjointement avec la chaîne suédoise SVT, la chaîne norvégienne NRK, les chaînes allemandes NDR, WDR et le quotidien Süddeutsche Zeitung, ainsi que le quotidien français Le Monde.

Dans son enquête, DR affirme que les États-Unis ont réussi à espionner des personnalités politiques européennes de 2012 à 2014, parmi lesquelles figure, notamment, la chancelière allemande Angela Merkel. Dans cette liste, on retrouve également deux candidats malheureux à la chancellerie, respectivement en 2009 et 2013: le ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, et le chef de l'opposition d'alors, Peer Steinbruck.