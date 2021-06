La promesse de don de vaccins du G7 jugée insuffisante

"En vaccinant plus de personnes dans le monde, non seulement nous aiderons à mettre fin à la pandémie de coronavirus, mais nous réduirons aussi le risque pour la population au Royaume-Uni."

C'est la première fois que les dirigeants du G7, l'instance censée réunir les sept pays les plus industrialisés de la planète (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada), se rencontrent en personne depuis le début de la pandémie de coronavirus.

"Un échec"

Suspension des brevets vaccinaux

La Commission européenne et plusieurs États de l'UE, opposés à une levée des brevets vaccinaux, n'ont pas l'intention de suivre Joe Biden sur ce terrain. Pourtant, le Parlement européen a approuvé mercredi en plénière une résolution soutenant l'idée d'une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19. Les eurodéputés demandent aussi que l'UE lève les obstacles à l'exportation des technologies et des matières premières servant à fabriquer les vaccins.

Il y a peu de chance que cette résolution aboutisse à un changement. L’exécutif européen estime que le problème se trouve au niveau des capacités de production, et non des brevets. L'UE préfère contribuer via l'initiative Covax et financer l'implantation d'usines dans les pays les plus pauvres.