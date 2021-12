La scène antivax se radicalise en Allemagne

En Allemagne, les opposants à la vaccination sont de plus en plus virulents. Certains vont jusqu'à appeler à s'opposer "par les armes" aux mesures sanitaires.

Les antivaxs semblent de plus en plus violents en Allemagne. Mercredi matin, la police a mené des perquisitions dans les environs de Dresde en ex-RDA, suite à des menaces de mort visant le ministre président de la région . Les appels à la violence circulaient sur des pages antivaxs de la messagerie cryptée Telegram.

La perquisition, impliquant des forces spéciales, avait été ordonnée suite à une enquête publiée par la chaîne de télévision publique ZDF qui était parvenue à infiltrer un groupe d'opposants à la vaccination actif sur Telegram. Une centaine de membres opposés au vaccin anti-covid, appelaient dans ce forum baptisé "groupement offline de Dresde" à "s'opposer si nécessaire par les armes" aux mesures sanitaires. La Saxe est l'un des Länder les plus affectés par la pandémie, avec un taux d'incidence (1.106 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 7 jours) deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale (414) et un taux de vaccination inversement faible.