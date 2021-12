Le "boycott diplomatique" des JO de Pékin ravive les tensions entre la Chine et les États-Unis

La Chine ne décolère pas. Depuis que les États-Unis ont annoncé, lundi soir, qu'ils n'enverraient aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022 , les tensions ont repris de plus belle entre les deux grandes puissances. La Maison-Blanche invoque le génocide contre les Ouïgours dans le Xinjiang et les violations des droits humains par la Chine . Les alliés européens de Washington hésitent encore à suivre cette décision.

La Chine en colère

Une mesure symbolique

"Les mesures envers la Chine restent les plus souvent symboliques parce que les Occidentaux sont pieds et poings liés à l'économie chinoise."

"Un boycott total serait difficile à vendre sur le plan national", ajoute-t-il. Ce serait aussi s'exposer à des représailles très dures de la Chine . "Les mesures envers la Chine restent les plus souvent symboliques parce que les Occidentaux sont pieds et poings liés à l'économie chinoise, à défaut d'avoir pris au moment voulu les décisions utiles pour libérer de cette emprise, comme ils auraient pu le faire lors de la pandémie", dit-il.

Démocratie vs autoritarisme

Cette crise est un épisode de plus dans le bras de fer que se livrent les deux plus grandes puissances du monde pour imposer leur modèle de gouvernance.

Washington et ses alliés occidentaux reprochent à Pékin bien plus que la situation dans le Xinjiang. Pratiques économiques déloyales, travail forcé, manque de coopération au niveau international, fabrication de missiles hypersoniques, secrets autour de la pandémie... La liste est longue .

"Tout l'enjeu est de voir quel modèle l'emportera pour les vingt prochaines années, entre la démocratie soutenue par les États-Unis et l'autoritarisme défendu par la Chine", poursuit Tanguy Struye. "L'autoritarisme, également soutenu par la Russie, s'impose de plus en plus, en particulier dans le monde digital et les réseaux sociaux, où l'on constate une polarisation excessive. Et ce n'est pas bon signe."