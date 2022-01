Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur le front ukrainien

Le Haut représentant de l'UE se rendra sur la ligne de front à l'est de l'Ukraine, une première depuis 2014. Des réunions de haut niveau auront lieu dans les jours à venir face au risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell se rendra mercredi sur la ligne de front entre les combattants ukrainiens et les rebelles pro-russes, à l'est de l'Ukraine , où une rencontre avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba , est prévue. Il s'agit de la première visite d'un Haut représentant de l'Union européenne (UE) dans cette région en guerre depuis 2014.

Ce déplacement exceptionnel, et risqué, a lieu dans le cadre des tensions provoquées par la présence de dizaines de milliers de soldats russes et d'équipements militaires à la frontière russo-ukrainienne . L'Europe, aux premières loges, cherche sa place dans cette crise alors que les États-Unis jouent un rôle de leader.

"La sécurité de l'Ukraine, un de nos voisins les plus proches, est aussi la sécurité de l'Europe."

"L'objectif de cette visite est de montrer notre soutien à l'Ukraine, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale face à la présence militaire russe", dit Nabila Massrali, une porte-parole de la Commission européenne. "La sécurité de l'Ukraine, un de nos voisins les plus proches, est aussi la sécurité de l'Europe".

Ballet diplomatique en vue

Un Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se tiendra vendredi à Bruxelles. Les "Trente" discuteront de la stratégie à suivre face à Moscou . Des représentants russes et américains s'entretiendront ensuite le 10 janvier à Genève.

Le 13 janvier, une autre rencontre est prévue à l' Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, où siègent la Russie, les alliés de l'OTAN et d'anciens pays du bloc soviétique.

Les exigences russes "inacceptables"

Le président russe Vladimir Poutine a, d'ores et déjà, fixé ses exigences. Négocier deux traités, l'un avec l'OTAN pour interdire toute nouvelle expansion de l'alliance vers l'est, et l'autre avec les États-Unis pour les empêcher de développer des coopérations militaires dans ce que Moscou considère comme sa zone d'influence.