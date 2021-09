Le Congrès américain parvient à éviter la paralysie de l'État fédéral

Le Congrès et le Sénat US ont adopté ce jeudi une loi de prolongation du budget afin d'éviter un "shutdown", l'arrêt du paiement des services fédéraux.

Le Congrès américain a adopté ce jeudi un budget temporaire in extremis pour éviter la paralysie des services fédéraux , ôtant une épine du pied de Joe Biden qui affronte néanmoins plusieurs autres problèmes urgents sur la colline du Capitole. Par 254 voix contre 175, la Chambre des représentants a approuvé une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 3 décembre, déjà adoptée plus tôt par le Sénat avec une majorité confortable. Le président démocrate Joe Biden doit désormais la promulguer avant minuit afin d'éviter que les financements des services de l'État fédéral ne soient soudainement coupés.

Durant toute la journée, les démocrates, qui ont une courte majorité dans les deux assemblées, ont bataillé pour éviter le pire. À cette urgence s'ajoutait le projet du président des États-Unis Joe Biden de faire approuver par le Congrès un plan de redressement des infrastructures de 1.200 milliards de dollars et son plan "Build Back Better" de 3.500 milliards visant à accroître les dépenses sociales et à lutter contre les changements climatiques.

Le camp de Biden divisé

Problème de taille pour Biden, le camp démocrate reste divisé entre progressistes et modérés sur la hausse des dépenses sociales. Les progressistes, chauffés à blanc par le sénateur Bernie Sanders, conditionnent leur soutien au plan de relance des infrastructures à une augmentation des dépenses sociales prévues dans "Build Back Better". Pour les modérés, le montant du plan, 3.500 milliards, est trop élevé. Le sénateur Manchin, réputé comme le plus conservateur des démocrates, propose un seuil de 1.500 milliards et menace de faire basculer la majorité.