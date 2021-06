Le créateur de l'antivirus McAfee s'est suicidé en prison

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé John McAfee d'avoir dissimulé des revenus issus des cryptomonnaies d'un montant supérieur à 23 millions de dollars.

Devenu gourou des cryptomonnaies , cet homme d'affaires avait été arrêté en octobre 2020 à l'aéroport de Barcelone puis placé en détention provisoire. Le feu vert de l'Audience nationale, tribunal notamment chargé des procédures d'extradition, pouvait encore faire l'objet d'un recours judiciaire et l'extradition devait aussi être approuvée par le gouvernement espagnol, précise le jugement du tribunal.

Ennemi public n° 1

John McAfee, 75 ans, avait été arrêté au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation le visant pour avoir omis de déclarer des millions de dollars de revenus issus de la promotion de cryptomonnaies, de services de consultant, de conférences ainsi que de droits vendus pour qu'un documentaire sur sa vie puisse être réalisé. John McAfee devrait ainsi plus de 4,2 millions de dollars d'impôts , indiquent des documents américains.

En mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) l'avait également accusé d'avoir dissimulé des revenus issus des cryptomonnaies d'un montant supérieur à 23 millions de dollars. Audrey Strauss, procureur des États-Unis à Manhattan, a déclaré que John McAfee avait "exploité une plateforme de réseaux sociaux largement utilisée et l'enthousiasme des investisseurs pour le marché émergent des cryptomonnaies afin de gagner des millions par le biais de mensonges et de tromperies".