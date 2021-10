Le Nobel de physique récompense des travaux sur la compréhension des systèmes physiques complexes

Le Prix Nobel de physique a été attribué à Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi pour leurs contributions "révolutionnaires" à la compréhension des systèmes physiques complexes.

Pour la première moitié du prix, Syukuro Manabe, 90 ans, et Klaus Hasselmann, 89 ans, tous deux chercheurs en météorologie, ont été récompensés conjointement "pour la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique", selon le jury.