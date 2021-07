Le président d'Haïti Jovenel Moïse assassiné durant la nuit

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin chez lui par un commando formé d'éléments étrangers, a annoncé le Premier ministre sortant Claude Joseph.

Le président d'Haïti Jovenel Moïse a été tué par balles dans la nuit de mardi à mercredi par des assaillants non identifiés qui ont attaqué sa résidence privée, "un "acte inhumain et barbare" a dénoncé le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, dans un communiqué. L'épouse de Jovenel Moïse, Martine Marie Etienne Joseph, a été blessée et est hospitalisée.

L'opposition a accusé Jovenel Moïse de chercher à installer une dictature en dépassant son mandat et en devenant plus autoritaire.

L'attaque intervient au milieu d'une vague croissante de violences liées à la politique de cette nation des Caraïbes, la plus pauvre du continent américain. Avec un pays politiquement divisé, confronté à une crise humanitaire grandissante et à des pénuries de nourriture, des troubles généralisés sont désormais à craindre. "Toutes les mesures sont prises pour garantir la continuité de l'État et protéger la nation", a assuré Claude Joseph, appelant la population au calme alors que des coups de feu ont été entendus dans toute la capitale.

Accusations de régime autoritaire

La capitale, Port-au-Prince, a particulièrement connu une augmentation de la violence, les gangs s'affrontant entre eux et avec la police pour gagner le contrôle des rues. Cette violence a été alimentée par une augmentation de la pauvreté et de l'instabilité politique.

Jovenel Moïse, 53 ans, a notamment dû faire face à de vives protestations depuis qu'il avait pris ses fonctions en 2017. Accusé d'inaction face à la crise, cette situation précaire lui valait d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. L'opposition l'accusait également cette année de chercher à installer une dictature en dépassant son mandat et en devenant plus autoritaire - des accusations qu'il a démenties.