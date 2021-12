Le risque d'une invasion russe en Ukraine persiste

La Russie a évoqué vendredi un "risque de confrontation majeure en Occident". Le Kremlin a, une nouvelle fois, sommé l'OTAN d'abandonner son offre d'adhésion à l'Ukraine et à la Géorgie.

Le sommet virtuel entre le président des États-Unis Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine, mardi dernier, n'a pas calmé le jeu. Les tensions restent vives entre les Occidentaux et la Russie, alors que Moscou masse des troupes à la frontière ukrainienne. Lors d'un entretien de 2 heures, Biden a menacé Poutine de sanctions économiques "comme il n'en a jamais vu" si la Russie envahit l'Ukraine. Le président russe a exigé que l'OTAN cesse de s'élargir vers l'est.