Le Sénat américain approuve la loi pour éviter le "shutdown"

Le Sénat américain a adopté jeudi une loi de prolongation du budget afin d'éviter un "shutdown", l'arrêt du paiement des services fédéraux. La Chambre des représentants devait aussi adopter le texte.

Le Congrès américain était engagé dans une course contre la montre jeudi, alors que le budget du gouvernement expirait à minuit. Le Sénat et la Chambre des représentants devaient voter la prolongation du budget afin d'éviter un "shutdown" et la paralysie des services fédéraux. Durant toute la journée, les démocrates, qui ont une courte majorité dans les deux assemblées, ont bataillé pour éviter le pire.

Vers 14 heures (heure de Washington), le Sénat a fini par approuver avec une majorité confortable une loi de prolongation du budget jusqu'au 3 décembre. La Chambre des représentants devait encore adopter le texte, afin qu'il soit promulgué avant minuit. À l'heure de mettre sous presse, le résultat du vote n'était pas connu, mais la menace d'un rejet semblait écartée.

À cette urgence s'ajoutait le projet du président des États-Unis Joe Biden de faire approuver par le Congrès un plan de redressement des infrastructures de 1.200 milliards de dollars et son plan "Build Back Better" de 3.500 milliards visant à accroître les dépenses sociales et à lutter contre les changements climatiques.

Le camp de Biden divisé

Problème de taille pour Biden, le camp démocrate reste divisé entre progressistes et modérés sur la hausse des dépenses sociales.

"Je ne soumets jamais une loi au vote si je n’ai pas les voix suffisantes." Nancy Pelosi Présidente de la Chambre des représentants

Les progressistes, chauffés à blanc par le sénateur Bernie Sanders, conditionnent leur soutien au plan de relance des infrastructures à une augmentation des dépenses sociales prévues dans "Build Back Better". Pour les modérés, le montant du plan, 3.500 milliards, est trop élevé. Le sénateur Manchin, réputé comme le plus conservateur des démocrates, propose un seuil de 1.500 milliards et menace de faire basculer la majorité.

"Je ne soumets jamais une loi au vote si je n’ai pas les voix suffisantes", avait déclaré la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (démocrate), espérant jusqu'au bout obtenir un accord et mettre le texte au vote cette semaine.

3.500 Milliards de dollars Les progressistes et les modérés du parti démocrate s'opposent sur le volet social du plan "Build Back Better" de 3.500 milliards de dollars visant à accroître les dépenses sociales et à financer la lutte contre les changements climatiques.

Plafond de la dette

La Maison-Blanche doit affronter un troisième défi, la suspension du plafond de la dette pour permettre aux États-Unis de continuer à honorer leurs paiements. Lundi dernier, les républicains ont bloqué un premier texte.

La Chambre des représentants a approuvé mercredi un projet de loi suspendant le plafond de la dette jusqu'en décembre 2022. Le Sénat pourrait voter cette loi la semaine prochaine, avec le risque de voir les républicains la bloquer à nouveau.