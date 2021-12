Les démocraties réunies autour de Joe Biden

Un sommet virtuel pour la démocratie réunit ces jeudi et vendredi une centaine de pays à l’initiative des États-Unis. Les régimes jugés autoritaires, comme la Russie, la Chine et la Hongrie, n'ont pas été invités.

Un Sommet pour la démocratie, rassemblant une centaine de pays, des ONG et des entreprises, a lieu jeudi et vendredi à l'initiative du président des États-Unis Joe Biden. L'événement, organisé virtuellement, a pour objectif de renforcer les démocraties face aux régimes autoritaires, comme la Russie et la Chine, dans un climat de tensions croissantes entre les deux blocs.

Les exclus mécontents

La liste des invités créée la polémique. Pékin et Moscou, exclus du sommet, ont protesté. La Chine est d'autant plus vexée que Taïwan, qu'elle considère comme une de ses provinces, est présente. La Turquie n'est pas, non plus, invitée.