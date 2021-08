Les recherches se poursuivent en Turquie après des inondations meurtrières

Les secouristes mènent une course contre la montre pour retrouver des survivants dans le nord de la Turquie après des inondations qui ont fait au moins 44 morts.

Après les violents incendies de cet été, la Turquie fait désormais face à une nouvelle catastrophe. Des inondations massives ont en effet frappé le nord du pays, faisant au moins 44 morts et neuf personnes hospitalisées, selon un bilan provisoire établi ce samedi. Les secouristes mènent désormais une course contre la montre pour retrouver des survivants.

Selon l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad), des équipes spécialisées fouillaient ainsi les décombres de dizaines d'habitations qui se sont effondrées à cause de ces inondations qui se sont produites mercredi dans des régions bordant la mer Noire après des pluies diluviennes .

Le village sinistré de Babaçay, dans la province de Sinop, illustre à lui seul la violence de la catastrophe: 40 maisons et les deux ponts permettant d'accéder à cette localité ont été détruits par les flots, d'après l'agence de presse étatique Anadolu.

Critiques

La sidération initiale cédait peu à peu la place à des interrogations et des critiques . Des survivants ont accusé les autorités locales de ne pas avoir donné l'alerte suffisamment rapidement et des commentateurs ont souligné le risque posé par la construction de plusieurs immeubles dans des zones inondables.

Ces inondations se sont produites à un moment où la Turquie se remettait tout juste de vastes incendies qui ont fait huit morts et ravagé des régions touristiques du sud

Ainsi, à Bozkurt, dans la province de Kastamonu, un immeuble d'habitation de huit étages qui avait été érigé au bord de la rivière Ezine s'est effondré. Des vidéos tournées par des rescapés montrent que les eaux de l'Ezine se sont répandues dans les rues de Bozkurt en quelques minutes à peine, emportant voitures et panneaux de signalisation.

Réduire les émissions

Pour nombre d'experts, les catastrophes naturelles comme celles qui se succèdent dans ce pays risquent de devenir plus fréquentes et violentes en raison du réchauffement climatique causé par l'activité humaine.