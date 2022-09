Sauf surprise, l'actuelle ministre britannique des Affaires étrangères sera désignée cheffe du parti conservateur lundi, ce qui lui ouvrira la porte du 10, Downing Street. Sa trajectoire politique est singulière, puisqu'elle a débuté sa carrière politique dans une gauche Peace and Love et affiche aujourd'hui un profil plus libéral et sécuritaire que celui de Johnson.