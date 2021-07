Logiciel Pegasus: Michel et Macron potentiellement espionnés par le Maroc

Le Monde a révélé ce mardi que ces numéros, dont celui de l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe et de 14 membres de son gouvernement, figuraient "dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'État marocain, utilisateur du logiciel espion Pegasus, pour un potentiel piratage". "On a trouvé ces numéros de téléphone, mais on n'a pas pu faire d'enquête technique évidemment sur le téléphone d'Emmanuel Macron" pour vérifier s'il a été infecté par ce logiciel et donc "cela ne nous dit pas si le président a été réellement espionné", a expliqué le directeur de Forbidden Stories, sur la chaîne d'info LCI.