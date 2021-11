Mathias Cormann (OCDE): "L'accord fiscal international rapportera un milliard d'euros par an à la Belgique"

Mathias Cormann, le secrétaire général de l'OCDE, a donné un entretien exclusif à L'Echo cette semaine, lors de sa visite officielle en Belgique.

"Nul n'est prophète en son pays", dit-on. C'est peut-être pour cette raison que Mathias Cormann, originaire d'Eupen, a choisi, il y a 25 ans, le grand air australien, plutôt que de poursuivre une carrière politique en Belgique, où les coups bas et l'immobilisme peuvent parfois décourager les meilleurs. Après avoir exercé le métier de jardinier en Australie, en attendant l'équivalence de ses diplômes, il s'est inscrit au parti libéral. Très vite, ce fut l'ascension pour ce juriste brillant et fin analyste. De sénateur, il devint ministre des Finances d'Australie, jusqu'à exercer le rôle de Premier ministre.

En juin dernier, il a été nommé secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Un nouveau défi, marqué peu après son arrivée par la conclusion d'un accord historique pour un impôt minimal de 15% sur les multinationales.

Mathias Cormann, en visite officielle en Belgique, a accepté de donner un entretien exclusif à L'Echo.

"Le besoin de multilatéralisme est plus important que jamais."

L’OCDE a été créée pour appliquer le plan Marshall. Comment voyez-vous son rôle, 60 ans après, alors que le monde traverse une des pires crises sanitaires de son existence?

Son rôle est plus important que jamais. L’OCDE fournit une plateforme qui permet aux pays de comparer les données et les analyses de politiques publiques. Sa mission est aussi d’aider à élaborer des normes et des solutions à des défis internationaux. C’est le cas par exemple de la réforme de la taxation internationale approuvée récemment par le G20. Le processus a été conduit par l’OCDE, qui a aidé à trouver un accord entre 137 pays, bien au-delà de ses 38 États membres.

La taxe de minimum 15% sur les revenus des multinationales est un succès. Mais les gouvernements vont-ils réellement l’appliquer, et quand?

J’ai confiance. Le plus difficile a été de parvenir à un accord qui fonctionne pour tout le monde. Nous travaillons maintenant à une mise en œuvre effective pour 2023. Il y a deux piliers.

Le premier, c'est la réallocation des droits d’imposition. Elle nécessite une convention, qui devrait être prête en mars pour parvenir à une signature au premier semestre.

Le deuxième assurera que les entreprises soient taxées au moins au niveau de 15%. Il nécessitera l’adoption de lois nationales. Nous allons publier ce mois-ci un modèle de texte législatif. L’Union européenne appliquera ce modèle. Je suis confiant qu'elle fera une proposition de directive à propos du deuxième pilier avant la fin de l’année.

"Ce ne sera pas du tout dans l’intérêt d’un pays de ne pas appliquer cette taxe. Il se nuirait à lui-même."

Tous les pays sont-ils prêts à appliquer cette taxe ? Si quelques-uns ne le font pas, cela pourrait briser le modèle…

Nous avons plus de 90% du PIB mondial dans cet accord et 137 pays qui y travaillent. Si un pays ne met pas en œuvre la taxe minimale, cela veut dire que les autres pays pourront lever une taxe additionnelle sur les revenus des entreprises concernées. Ce ne sera pas du tout dans l’intérêt d’un pays de ne pas appliquer cette taxe. Il se nuirait à lui-même.

"Les entreprises n’ont plus aucun intérêt à déplacer leurs profits. Cette fois-ci, le business model des paradis fiscaux est brisé."

Quels sont les bénéfices concrets de cet accord pour le monde et la Belgique?

En termes de réallocation de droits d’imposition, nous attendons 125 milliards de dollars de réallocation au niveau mondial par an et près de 150 milliards de dollars de revenus additionnels provenant de la taxe minimale sur les entreprises. L'accord fiscal devrait aussi rapporter à la Belgique un milliard d’euros de revenus additionnels par an. Cet argent devrait aider les pays à mettre en œuvre des mesures de relance et à réparer leurs budgets.

Cette réforme signifie-t-elle la fin des paradis fiscaux?

Oui, c’est la fin des paradis fiscaux. Tous les pays considérés traditionnellement comme des paradis fiscaux ont rejoint notre accord sur un impôt minimal. Ce serait un non-sens pour une entreprise belge ou autre de déplacer ses profits dans un pays offrant une taxation à 0% parce qu’elle serait toujours taxée à 15% dans son propre pays. Les entreprises n’ont plus aucun intérêt à déplacer leurs profits. Cette fois-ci, le business model des paradis fiscaux est brisé.

En Europe, c’est la fin de la taxation faible des géants du net en Irlande par exemple?

L’Irlande a signé l’accord. C’est une bonne chose que tous les États membres de l’UE s’y trouvent. Les grandes multinationales devront désormais payer des taxes là où leurs profits sont générés.

Qu’attendez-vous de la COP26 en cours à Glasgow?

Ce n’est pas fini. Il y a eu un bel élan et des ambitions très fortes pour mettre en œuvre l’engagement d’atteindre zéro émission d’ici 2050. Mais ce qui compte ce n’est pas vraiment l’ambition politique. C’est plutôt le résultat qui sera atteint. Dans ce contexte, l’OCDE se focalise sur un certain nombre de domaines, dont celui du mix énergétique. Il est aussi évident que nous avons besoin d’une approche mondiale plus cohérente sur les prix des émissions de CO2. Cela reste trop évasif jusqu’ici. Sur ce point, l'OCDE pourrait aider encore plus.

"Le pire scénario pour une transition effective serait de remplacer un charbon comparativement moins polluant par du charbon brun, bien plus polluant."

Nous avons aussi un rôle à jouer sur le financement climatique. En vue de la COP26 nous avons d'ailleurs publié des données révélant un manque de 20 milliards de dollars sur les 100 milliards qui devaient être versés pour 2020. Depuis, des pays ont fait des promesses supplémentaires en marge de la COP de l’ordre de 10 milliards par an. Nous pensons aujourd’hui que nous devrions dépasser l’objectif de 100 milliards à partir de 2023.

Il faudra aussi aborder le problème des subventions octroyées à l’industrie pétrolière, mais aussi à l’agriculture, la pêche ou autres qui sont dommageables pour l’environnement.

L’Australie est un grand producteur de charbon. Va-t-elle faire plus d’efforts pour réduire les exportations de cette énergie?

L’Australie ne va pas cesser la production de charbon du jour au lendemain. La demande globale existe, et il faut une transition. Le pire scénario pour une transition effective serait de remplacer un charbon comparativement moins polluant par du charbon brun, bien plus polluant. Bien sûr, nous voulons tous atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais il y a un chemin à parcourir pour y arriver.

" Je n’ai jamais été climatosceptique."

Vous n’êtes donc pas climatosceptique?

Non. Je n’ai jamais été climatosceptique. Je suis quelqu’un qui se concentre de manière pragmatique sur la meilleure façon d’atteindre nos objectifs climatiques. Je n’ai jamais eu de doutes sur la nécessité de les poursuivre.

Comment analysez-vous la manière dont l’Union européenne a réagi à la pandémie?

L’UE a fourni un soutien très fort et approprié, et nous le voyons. 2021 sera très solide, bien plus que prévu. Nous avons revu nos prévisions à la hausse. La croissance de la zone euro devrait être de près de 5% cette année et de 4,5% l’année prochaine. Pour autant, le taux de vaccination demeure trop hétérogène en Europe. Certains pays d’Europe centrale et orientale ont un taux de vaccination trop bas.

"La croissance de la zone euro devrait être de près de 5% cette année et de 4,5% l’année prochaine."

Combien de temps la pression inflationniste devrait-elle durer?

À ce stade, nous pensons que la pression inflationniste est temporaire. Mais c’est quelque chose que nous devons continuer à surveiller, car il y a des risques importants. Il faudra un certain temps avant que les économies reviennent à la normale.

Quelle est votre relation à la Belgique?

Très bonne. J’ai eu un très bon entretien hier avec le Premier ministre, et plusieurs ministres fédéraux. J’ai aussi été reçu par le Roi. Je vois le vice-ministre- Président de la Région wallonne cet après-midi et puis je rencontrerai Oliver Paasch, le ministre-Président de la Communauté germanophone.

Vos racines y restent fortes?

Oui, la plupart de ma famille vit ici. Mes parents vivent toujours à Raeren, là où j’ai grandi, et je les verrai ce week-end. J’ai toujours beaucoup d’amis ici.

Quel regard portez-vous sur la politique belge?

Je ne suis pas un commentateur politique. Ceci dit, après toutes ces années passées en Australie, je continue à aimer profondément mon héritage belge. La Belgique est un beau pays. Elle a réussi à se positionner comme un pays entrepreneur au cœur de l’Europe, avec une industrie et une innovation très performantes.

Vous avez été collaborateur du PSC (ex-cdH). Idéologiquement, vous vous y retrouvez toujours?

Que ce soit en Belgique ou en Australie, je ne fais plus de politique. Mon travail est de m’engager avec les gouvernements, quelle que soit leur tendance.

Vous rêvez parfois de revenir à la politique belge?

Non. J’ai été très engagé en Australie, comme ministre des Finances et chef de file du gouvernement au Sénat. La politique nationale pour moi, c'est du passé. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de servir au niveau international.

Votre héritage belge vous a-t-il aidé dans votre parcours?

Vous savez, je n’ai jamais vraiment pensé à cela. J’ai toujours cherché à faire de mon mieux. J’ai reçu une très bonne éducation en Belgique. J’ai de très bons souvenirs de mon passage à l’université de Namur et puis de Leuven. Erasmus m’a conduit au Royaume-Uni, puis, d’une certaine manière, en Australie.

CV Express Né le 20 septembre 1970 à Eupen, Mathias Cormann est diplômé en droit des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et de l'université catholique de Leuven .

. Collaborateur du Christlich Soziale Partei (démocrate chrétien) et du PSC (ex-cdH), il est assistant du député européen Mathieu Grosch .

. En Australie, il s'inscrit au parti libéral . Il est élu sénateur (2007-2020).

. Il est élu sénateur (2007-2020). Ministre australien des Finances (2013-2020) , ministre de la Fonction publique (2018-2019), Premier ministre par intérim (début 2018).

, ministre de la Fonction publique (2018-2019), Premier ministre par intérim (début 2018). Secrétaire général de l'OCDE depuis juin 2021.