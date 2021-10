Moins de 1% des fonds sous gestion sont alignés sur les objectifs climatiques

Plus de 8.000 fonds, représentant 62% des actifs, dérapent avec des investissements qui emmènent vers une hausse des températures supérieure à 2,75 degrés.

"Le message est clair: il faut accélérer", a affirmé à l'AFP Laurent Babikian, directeur mondial des marchés de capitaux chez CDP. "On doit réduire l'écart entre le rêve", les objectifs affichés, "et la réalité et se mettre au travail: les données sont là, elles se développent" et peuvent aiguiller les investisseurs institutionnels, poursuit-il.