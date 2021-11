NIKELAND, le monde virtuel de Nike dans le métavers

Nike Inc. a dévoilé, jeudi, un monde virtuel inspiré de son siège social sur la plate-forme de jeux vidéo Roblox Corp, devenant ainsi l'une des premières grandes marques à entrer dans le métavers .

L'espace numérique, appelé "NIKELAND", permet aux joueurs d' équiper leur avatar avec des produits Nike spéciaux et peut être visité gratuitement par tous sur Roblox.

Le métavers est un monde virtuel partagé où les gens, sous la forme d'avatars, peuvent interagir avec d'autres personnes, profiter de concerts et faire des achats numériques.

Les visiteurs peuvent actuellement jouer à "Tag", "The Floor Is Lava" et "Dodgeball" sur la plateforme, qui permet également aux créateurs de concevoir leurs propres mini-jeux à partir de matériel sportif interactif.