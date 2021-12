Omicron ravive le débat sur la libre-production de vaccin

Le variant Omicron ravive le débat sur la levée des obstacles administratifs à la production de vaccins, que l'Afrique du Sud et l’Inde demandent depuis plus d'un an.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte contre un risque "très élevé" lié au nouveau variant Omicron, animal encore méconnu, même si sur les 44 cas confirmés en Union européenne mardi, aucun symptôme grave n'avait été relevé. Pendant que les chercheurs poursuivent leur course contre la montre pour comprendre les effets des mutations sur la gravité de la maladie et l'efficacité des vaccins, la discussion sur les conditions de son émergence s’anime.

C’est dans un pays africain à faible taux de vaccination qu’a été identifié pour la première fois Omicron. "Un nouveau variant du covid n'est pas une surprise quand les pays riches thésaurisent les vaccins", soulignait vendredi dernier l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, ambassadeur de l'OMS pour le financement de la santé, dans une carte blanche au Guardian. "On ferme les frontières, on va peut-être vers une cinquième et une sixième vague. Pourquoi ? Parce qu’en Afrique seulement 6% des personnes sont complètement vaccinées, abonde de son côté l’eurodéputée flamande Kathleen Van Brempt (Vooruit), auteure d’un rapport du Parlement sur les aspects commerciaux du Covid-19. Parce que quand une très petite partie de la population est vaccinée, les mutations du virus se font beaucoup plus facilement et ça rallonge la pandémie."

"Si ceux qui sont contre la levée de la propriété intellectuelle avaient voulu imposer leur point de vue, ils auraient dû s’assurer que Covax fonctionne." Kathleen Van Brempt Eurodéputée social-démocrate

Par contraste, 66% des habitants des pays du G7 ont reçu au moins deux doses de vaccin. Les pays du G20 (dont fait partie l'Afrique du Sud) ont monopolisé jusqu'ici près de neuf doses sur dix. Pendant ce temps, l'initiative Covax, censée fournir les vaccins aux pays les plus pauvres, n'est parvenue à "sécuriser" que deux tiers des deux milliards de doses qui avaient été promises. "Mais nous avons bien trop peu partagé, et on se retrouve avec des excédents, poursuit Van Brempt. Si ceux qui sont contre la levée de la propriété intellectuelle avaient voulu imposer leur point de vue, ils auraient dû s’assurer que Covax fonctionne."

Vue en plein écran Sélectionner pour voir l'infographie complète.

Transfert de connaissances

Voilà comment l’apparition d’Omicron ravive le débat sur la levée des obstacles à la production de vaccin liés aux droits de propriété intellectuelle, mis sur la table en octobre 2020 par l'Afrique du Sud et l'Inde. Les pourparlers à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été suspendus cette semaine – officiellement pour cause de covid. Alors que les États-Unis de Joe Biden se sont prononcés en faveur d’une levée temporaire des verrous - mais sans apporter de précision sur la manière -, l’Europe reste opposée à l'idée.

Pour Van Brempt, ça ne fait pas un pli : pour augmenter la production, il faut permettre aux autres parties du monde de produire, "et pour ça, ils ont besoin des brevets, besoin de savoir comment fonctionne le vaccin, besoin de transfert de connaissances". Inutile de s’inquiéter selon elle pour la compétitivité des entreprises pharmaceutiques : "Les bénéfices plantureux qu’une entreprise comme Pfizer réalise aujourd’hui ont remboursé depuis longtemps les investissements effectués par BioNtech – qui sont d’ailleurs largement réalisés par les pouvoirs publics."

Vendredi, la ministre belge de la Coopération, Meryame Kitir (Vooruit également), affirmait elle aussi sur Twitter que "le partage de la technologie et des connaissances pour prévenir le pire doit être une priorité". Interrogé sur l'unité du gouvernement sur le sujet, son cabinet n'a pas donné suite. Mais la position défendue depuis des mois par la Belgique à la table de l’Union européenne est loin de suivre cette voie. On s’inscrit dans la logique de "mettre en œuvre la production tout en conservant la propriété intellectuelle", confirme une source diplomatique. Ce qui permet selon cette dernière de maintenir un modèle où les entreprises pharmaceutiques "s’y retrouvent et ont intérêt à continuer d’investir massivement dans la recherche".

Débat "virtuel"

Au Parlement européen, le chrétien-démocrate Sven Simon (PPE), qui provient de Marburg, la "BioNTech City", est l'un des grands défenseurs de cette ligne. La levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins est inconcevable à ses yeux, et l’apparition du variant Omicron n’a pas modifié d'un iota son argumentaire en trois points. Un, c’est un débat virtuel selon lui : "Nous n’avons pas un brevet pour le vaccin, ça n’existe tout simplement pas : pour produire un vaccin, on a besoin d’environ 200 brevets et personne ne sait exactement lesquels. Pour preuve : les cinquante pays les moins développés ne sont pas affectés par la protection des brevets, ils pourraient commencer demain la production du vaccin, mais ils ne le font pas."

"Les entreprises arrêteraient immédiatement de développer les vaccins contre les variants, dès lors qu’elles ne pourraient plus avoir confiance dans le système" Sven Simon Eurodéputé chrétien-démocrate

Deux, poursuit le conservateur, le vaccin ne peut pas être fait sans le savoir-faire des entreprises. La levée de protection n’aurait donc selon lui aucun effet bénéfique sur la production mondiale de doses. Inutile donc à ses yeux, mais aussi dangereux, et c’est son troisième argument : "Les entreprises arrêteraient immédiatement de développer les vaccins contre les variants, dès lors qu’elles ne pourraient plus avoir confiance dans le système, qui a très bien fonctionné dans le passé."

Pour lui, la seule manière de sortir de cette situation, "c’est d’augmenter les capacités de production avec les entreprises, si nécessaire en leur mettant la pression avec des licences forcées".

Blocage

C’est précisément ce que défend la Commission à la table de l'OMC. L'exécutif européen évoque "une renonciation ciblée (des droits) sur des licences obligatoires", pour faciliter la production de vaccins tout en préservant les incitants à l'innovation et l'investissement, assurait la semaine dernière encore le vice-président Valdis Dombrovskis, dans une carte blanche au Financial Times.

Jouer sur les restrictions d'exportation plutôt que sur les droits de brevets : l'option est prévue par l’accord "Trips" (pour Trade-related Intellectual Property Rights), qui encadre la protection des brevets, copyright et autres secrets commerciaux. Ces licences obligatoires pour la production de produits pharmaceutiques pour l’exportation ont par exemple permis dans les années 2000 au Canada d'exporter vers le Rwanda une version générique d'un médicament contre le Sida. Mais le dispositif est critiqué parce que lourd et juridiquement fragile.