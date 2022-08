Plus de 1.000 morts dans les inondations au Pakistan

Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur sept , ont également été touchés par les inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, selon le gouvernement.

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a indiqué que plus de 80.000 hectares de terres cultivables avaient été ravagées et plus de 3.400 kilomètres de routes et 149 ponts emportés par les eaux.