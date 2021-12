Plus de 5.600 vols annulés dans le monde le week-end de Noël en raison du variant Omicron

Les annulations et retards s'accumulent dans les aéroports en cette période de fête.

Plus de 5.600 vols ont été annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 perturbant les voyages pendant les fêtes.

Selon le site Flightaware, on comptait samedi à 14H40 près de 2.500 annulations de vols, dont un peu plus de 850 étaient des trajets liés aux États-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. Plus de 3.500 vols étaient également retardés à travers le monde.