Poutine pressé d'en découdre avec les États-Unis sur l'Ukraine

Américains et Ukrainiens affirment détenir les plans d'une invasion russe prévue pour janvier 2022. Washington et Moscou ont défini des "lignes rouges" à ne pas franchir. Tous les ingrédients d'un conflit sont en place, même si, pour l'instant, l'attention se concentre sur la séquence diplomatique qui devrait s'ouvrir après les fêtes de fin d'année .

Négociations en vue

La Russie a proposé le 17 décembre de négocier deux traités, l'un avec l'OTAN, pour interdire l'expansion de l'Alliance atlantique vers l'est, et l'autre avec les États-Unis, pour les empêcher d'installer des bases militaires en Ukraine.

Dans la tête de Poutine

Poutine a fait de l'Ukraine une priorité, avec une charge émotionnelle jamais vue depuis son entrée en fonction . Hors de question que son mandat soit entaché par la perte de ce pays, qu'il considère comme russe, et comme l'ultime tampon entre la Russie et les forces de l'OTAN.

En 7 ans, le conflit entre l'Ukraine et les forces séparatistes russes dans le Donbass a fait plus de 13.000 morts.

L'Ukraine est un des seuls pays de l'Est à ne pas avoir intégré l'UE et l'OTAN après la chute de l'URSS. La Russie veut la conserver dans son giron, en raison de la présence d'une forte communauté russophone à l'Est, de l'importance stratégique des ports ukrainiens offrant un accès à la mer Noire, et des gazoducs transportant le gaz russe.