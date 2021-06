Ratko Mladic, "le boucher des balkans", condamné en appel à la perpétuité

La justice internationale a confirmé, en appel, la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic. Il est reconnu coupable de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis pendant la guerre de Bosnie.

Le verdict, prononcé par cinq juges du MTPI, est final et ne peut plus faire l'objet d'un appel. Cette instance a pris le relais du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) après la fermeture de celui-ci en 2017 .

Les mères de certains des 8.000 hommes et garçons musulmans tués par les forces serbes de Bosnie à Srebrenica en 1995 avaient fait le déplacement à La Haye. "C'est un jour historique, non seulement pour nous les mères, mais aussi pour l'ensemble des Balkans, de l'Europe et du monde", a déclaré à l'AFP Munira Subasic, présidente de l'une des associations de "mères de Srebrenica".