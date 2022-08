Risque de fuites nucléaires à Zaporijjia

Selon Energoatom, les troupes russes ont "bombardé à plusieurs reprises au cours de la dernière journée" le site. " L'infrastructure de la centrale a été endommagée , et il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives", a indiqué l'agence sur Telegram, ajoutant qu'il y avait "un risque d'incendie élevé ".

De nouveaux bombardements ont visé ces dernières 24 heures le périmètre de la centrale de Zaporijjia, ont annoncé la Russie et l'Ukraine en rejetant la responsabilité de ces frappes sur la partie adverse.

Le ministère russe de la Défense a accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé à trois reprises au cours des 24 heures écoulées la zone où se situe la plus grande centrale nucléaire d'Europe. " Dix-sept obus au total ont été tirés , dont quatre ont touché le toit du bâtiment spécial n°1, où sont entreposés 168 assemblages de combustible nucléaire WestingHouse", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a ajouté que la radioactivité sur le site restait normale.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement depuis plusieurs semaines de mener des bombardements à proximité de la centrale, la plus grande d'Europe.

Jeudi, deux des six réacteurs de l'usine ont été mis à l'arrêt par sécurité faute d'alimentation en électricité de la centrale pendant plusieurs heures. Les réacteurs ont été reconnectés vendredi au réseau électrique ukrainien.