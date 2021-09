Sarkozy condamné à un an de prison dans l'affaire Bygmalion

Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison, avec bracelet électronique, pour financement illégal de campagne. Il a décidé de faire appel.

Le couperet est tombé. En ce 30 septembre, Nicolas Sarkozy, ancien président français (2007 -2012), a été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012 dans le cadre de l'affaire Bygmalion , société qui organisait ses meetings. Une première sous la Ve République.

"Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre et n'a aucune raison de l'être moins bien."

"Sa peine sera aménagée sous le régime de la surveillance électronique à domicile ", a néanmoins fait savoir la présidente du tribunal correctionnel tandis que dans la foulée, son avocat annonçait que l'ex-chef d'État ferait appel et que le jugement ne serait pas exécutoire. " Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre et n'a aucune raison de l'être moins bien ", a déclaré Thierry Herzog. "Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est le cas aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, n'a jamais été condamné."

Cette deuxième sentence intervient 7 mois après celle prononcée à son encontre pour "corruption active" et "trafic d'influence" dans l'affaire dite "des écoutes". En mars, l'ancien président avait alors été condamné à de la prison ferme - trois ans dont un ferme -, et avait là aussi déjà fait appel.

"Averti d'un risque de dépassement"

Absent de l'audience, ce jeudi, mais également tout au long du procès qui s'est déroulé en juin, à l'exception d'une journée lors de son interrogatoire, Nicolas Sarkozy a depuis le début toujours défendu la même posture , arguant du fait qu'il se concentrait alors sur la politique et qu'il n'était pas en charge de pointer les factures des dépenses de sa campagne.

Un discours auquel les juges, excédés par l'attitude désinvolte de l'accusé, n'ont pas adhéré. "Nicolas Sarkozy a poursuivi l'organisation de meetings", et ce, après avoir été "averti par écrit du risque de dépassement" du plafond légal, a déclaré Caroline Viguier, la présidente du tribunal. "Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat", a-t-elle poursuivi alors que le dépassement du seuil légal autorisé pour une campagne avait atteint 20 millions d'euros. L'ancien locataire de l'Elysée n'est d'ailleurs pas le seul à être condamné. Les quatorze prévenus, au rang desquels figurent des cadres de l'UMP (ex-parti Les Républicains, LR), des experts comptables, ont tous été reconnus coupables d'"escroqueries" et "faux et usage de faux".