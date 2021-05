Tanguy Struye: "C'est normal qu'on s'espionne entre alliés"...

Pour le professeur de relations internationales Tanguy Struye (UCLouvain), il n'y a rien de surprenant à ce que les États-Unis espionnent Angela Merkel depuis le sol danois.

L'Allemagne et la France s'offusquent de découvrir l'enquête de plusieurs journaux selon laquelle le Danemark aurait aidé la NSA à collecter du renseignement sur Angela Merkel et d'autres dirigeants entre 2012 et 2014. Pour Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l'UCLouvain, il n'y a pourtant pas de grande surprise.

Le Danemark qui aide la NSA à espionner Angela Merkel, c'est une surprise ?

Ce qui est nouveau ici, c’est le Danemark. Normalement les Américains ont des accords avec les Canadiens, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Grande-Bretagne : ce sont les «5 Eyes», cinq pays qui collaborent énormément au niveau des renseignements. Mais il y a bien sûr des relations de confiance qui s'installent entre services de renseignements, des échanges de faveurs aussi entre services.

Les gens ont l’air étonnés, mais ce n’est que normal. L’espionnage n’est pas seulement lié à des questions de sécurité au sens militaire, c’est aussi tout l’espionnage économique. Quand on sait que l’Allemagne est une puissance économique très importante, quand on connaît la politique ambigüe de Merkel à l’égard de la Russie et de la Chine, ce n’est pas une mauvaise chose pour les Américains de savoir où ils en sont. Ce n’est pas parce qu’on est alliés qu’on a toujours les mêmes intérêts, donc c’est normal qu’on s’espionne entre nous. Et les Français espionnent les Allemands, et les Allemands espionnent les Français, il ne faut pas se leurrer.

La Belgique est un centre de pouvoir européen: est-on en mesure de connaître l’ampleur des renseignements collectés à nos dépens?

Nous sommes dans une situation assez catastrophique: on est la capitale de l’Europe, de l’Otan, on sait qu’on est un nid d’espions, et la Belgique – que ce soit la Sûreté de l’État ou les renseignements militaires – n’a pas suffisamment de moyens pour surveiller ces gens.

Est-il concevable que l'Europe contribue à relever le niveau, à aller vers une sorte de NSA commune ?

Ça reste un sujet régalien. Ici, l’Europe va peut-être un peu condamner le Danemark, mais ça ne changera rien, parce que les services de renseignements des États veulent continuer à avoir des relations bilatérales avec d’autres pour obtenir des renseignements. Les États ne sont pas prêts à partager leurs renseignements. Des collaborations entre Européens, il y en a, mais ça reste très limité et je ne vois pas d’évolution à l’avenir vers des services de renseignement qui collaboreraient vraiment de manière efficace.

Vue en plein écran Tanguy Struye de Swielande, professeur de relations internationales à l'UCLouvain ©Thierry du Bois