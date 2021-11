Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS): "Omicron démontre pourquoi le monde a besoin d'un nouveau traité sur les pandémies"

Les négociations du traité international sur les pandémies ont débuté lundi à l'OMS. Les États-Unis ont fini par se rallier à cette initiative lancée en mai dernier par l'Union européenne.

Alors que le monde est toujours en proie à un virus ayant tué plus de 5 millions de personnes, l'ensemble des nations de la planète ont entamé la négociation d'un traité international sur les pandémies. L'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a acté le début des négociations ce lundi, lors d'une réunion exceptionnelle qui doit durer trois jours. Il s'agit de la plus importante négociation de l'histoire de l'OMS après celle ayant abouti à la convention-cadre pour la lutte anti-tabac.

"L'émergence du variant hautement muté d'Omicron souligne à quel point notre situation est périlleuse et précaire." Tedros Adhanom Ghebreyesus Secrétaire général de l'OMS

"L'émergence du variant hautement muté d'Omicron souligne à quel point notre situation est périlleuse et précaire", a lancé le secrétaire général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'entame de la réunion. "Omicron démontre pourquoi le monde a besoin d'un nouveau traité sur les pandémies: notre système actuel décourage les pays d'alerter les autres sur les menaces qui atterriront inévitablement sur leurs côtes", a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'OMS a remercié l'Afrique du Sud d'avoir détecté et signalé ce nouveau variant du Covid-19, bien que cette alerte ait entraîné immédiatement la fermeture des frontières européennes aux ressortissants de ce pays. "L'Afrique du Sud doit être remerciée d'avoir détecté, séquencé et signalé cette variante et non pénalisée", a-t-il dit.

Initiative européenne

Le futur traité international sur les pandémies a pour ambition de coordonner au niveau mondial la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.

"C'est une grande victoire pour la diplomatie et pour l'Union européenne." Un haut fonctionnaire européen proche des négociations.

L'idée a été lancée en mai dernier par l'Union européenne et en particulier, le président du Conseil européen Charles Michel. "En moins d'un an, on a réussi à déclencher une négociation qui engage 194 pays. C'est une grande victoire pour la diplomatie et pour l'Union européenne", dit un haut fonctionnaire européen proche des négociations.

Les pourparlers auront lieu au sein d'un "organe intergouvernemental de négociation" créé en vertu d'une note technique rédigée dimanche soir en vue d'organiser les négociations de ce traité. Un rapport intermédiaire est attendu pour mai 2023. L'idée est de parvenir à un accord en 2024.

Les États-Unis réticents

Les États-Unis et quelques autres pays, dont le Brésil et l'Inde, ont été très difficiles à convaincre. "Jusque dimanche matin, les États-Unis ont été hostiles à la négociation, mais ils ont dû faire une courbe rentrante. Il y avait une résistance au plus haut niveau", affirme ce haut fonctionnaire.

"Jusque dimanche matin, les États-Unis ont été hostiles à la négociation". Un haut fonctionnaire européen

Washington s'est opposé à ce que le futur traité ait une portée obligatoire. Tout au plus, le texte fera référence à un article de la constitution de l'OMS autorisant les conventions juridiquement contraignantes.

Coordonner la riposte

L'un des défis du futur traité sera de mieux coordonner la riposte à une pandémie et, en particulier, la distribution des vaccins.

Un an après les premières injections, pas moins de 8 milliards de doses de vaccins ont été administrées. Mais plus de 80 % des vaccins dans le monde sont allés aux pays du G20, tandis que les pays à faible revenu, pour la plupart en Afrique, n'ont reçu que 0,6 % de tous les vaccins.

80% des vaccins Plus de 80 % des vaccins dans le monde sont allés aux pays du G20, tandis que les pays à faible revenu, pour la plupart en Afrique, n'en ont reçu que 0,6 %.

"Il y a un an, alors que nous commencions à voir certains pays conclure des accords bilatéraux avec des fabricants, nous avons averti que les plus pauvres et les plus vulnérables seraient piétinés dans la ruée mondiale des vaccins. Et c'est exactement ce qui s'est passé", a déploré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Or, tant que la population mondiale ne sera pas vaccinée, il y a de grandes chances de voir revenir des variants du covid, comme Omicron.