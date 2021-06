Tir réussi de la première mission habitée vers la station spatiale chinoise

À l'heure prévue, la fusée Longue-Marche 2F a décolé à 9h22 (3h22, heure belge) du Centre de lancement spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi, avant de s'installer en orbite dix minutes plus tard. Le vaisseau Shenzhou-12 doit s'arrimer à l'unique module de la station déjà dans l'espace, une opération qui pourrait avoir lieu six heures après le tir , selon la télévision nationale CCTV.

Il s'agit du premier vol habité pour la Chine en près de cinq ans. Il constituera la plus longue mission jamais effectuée par des hommes de l'espace chinois.

La chaîne de télévision chinoise a diffusé des images des astronautes, tout sourire, en train de soulever leur visière après leur arrivée en orbite, alors qu'un crayon flottait en apesanteur. "Les panneaux solaires se sont déployés normalement et nous pouvons déclarer que ce lancement est réussi ", a annoncé le directeur du centre de lancement, Zhang Zhifen.

À son bord, les astronautes Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo ne chômeront pas: maintenance, installation de matériel, sorties dans l'espace, préparation des missions de construction à venir et des séjours des futurs équipages.

Les astronautes chinois Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo vus à l'intérieur du vaisseau spatial Shenzhou-12.

Redorer l'image spatiale chinoise

Dans un contexte de tensions avec l'Occident , la réussite de la mission est une question de prestige pour Pékin , qui s'apprête à célébrer, le 1er juillet, le centenaire du Parti communiste chinois (PCC). La mission Shenzhou-12 constitue le troisième lancement sur les 11 qui seront nécessaires à la construction de la station entre 2021 et 2022. Quatre missions habitées sont prévues au total.

Vers une coopération avec l'ISS?

La Chine s'est résolue à construire sa propre station dans l'espace après le refus des États-Unis de la laisser participer à la Station spatiale internationale. Celle-ci réunit les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Europe et le Japon, et doit prendre sa retraite en 2024, même si la Nasa a évoqué une prolongation possible au-delà de 2028.