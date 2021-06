Toujours pas de consensus sur la levée des brevets à l'OMC

L'UE, la Grande-Bretagne et le Japon maintiennent leurs réserves sur une levée des brevets des vaccins anti-covid devant l'OMC. Les États-Unis et la Chine sont prêts à en discuter.

Plusieurs États membres ont cependant "continué à exprimer leurs doutes sur l'opportunité de démarrer des négociations et ont demandé plus de temps" pour analyser les propositions allant dans ce sens, a précisé lundi un responsable du commerce international basé à Genève. Ces pays sont ceux de l'Union européenne (UE) ainsi que l'Australie, le Japon, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud, la Suisse et Taïwan.