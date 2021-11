Un État social fort, clé d’une transition écologique réussie

Face au défi environnemental, on attend des pouvoirs publics qu’ils éteignent l’incendie comme ils l’ont fait lors de la crise financière de 2008-2009. Est-ce bien leur rôle? Doivent-ils se muer en acteur principal du changement?

Le scénario de la pièce qui s’est jouée à Glasgow était convenu d’avance : d’un côté les activistes et les scientifiques militants, de l’autre les représentants des gouvernements pressés de sauver la planète tels des Démiurges.

Dans cette sorte de jeu de rôles manquent curieusement à l’appel les milieux industriel et financier qui détiennent, bien davantage que les États, les clés de sortie de la crise climatique. Que valent dès lors les engagements pris lors des « Cops » sous la pression des médias? Poser la question, c'est y répondre car la plupart des États sortent essorés par trois décennies de néolibéralisme au cours desquelles ils étaient priés de rester sur la touche en laissant le terrain libre aux «forces du marché» pour le plus grand profit des entreprises multinationales et du capitalisme mondialisé.

À présent que «les riches ont ravagé la niche écologique», pour reprendre l’expression de Michel Rocard, on attend des pouvoirs publics qu’ils éteignent l’incendie comme ils l’ont fait, le temps d’une parenthèse, lors de la crise de 2008-2009.

Est-ce bien leur rôle? Certes ils ne peuvent demeurer l’arme au pied face aux dangers qui menacent les populations dont ils ont la charge, surtout si leur intercession législative est indispensable.

Quel rôle pour l'État?

Doivent-ils aller au-delà et se muer en acteur principal du changement comme le réclament, parfois avec véhémence, celles et ceux pour qui «il n’y a qu’à»? La question mérite d’être posée à l’aune des moyens dont l’État dispose en dehors de la loi, en l’occurrence la fiscalité et le budget.

C’est sur le plan social que se dresse le principal obstacle à la mise en œuvre d’une taxation écologique.

Sur le plan économique, les taxes sur le carbone, sur le méthane ou sur l’empreinte écologique des biens et des services, n’ont de sens que si elles sont décidées et harmonisées au moins au niveau européen faute de quoi on assistera à une concurrence fiscale déstabilisatrice pour le marché intérieur de l’Union. Lorsqu’on sait que les décisions en cette matière sont prises à l’unanimité des États membres, il serait fort imprudent de se montrer optimiste quant à leur aboutissement.

C’est sur le plan social cependant que se dresse le principal obstacle à la mise en œuvre d’une taxation écologique. En effet, par son caractère indirect, elle pèsera plus lourdement sur les épaules des ménages aux revenus modestes déjà éprouvés par le creusement des inégalités au cours de la dernière décennie. Elles risquent dès lors d’ébranler la cohésion sociale et de rendre cette partie de la société plus sensible aux arguments des populistes.

Si l’instrument fiscal est donc dangereux à manipuler, le recours au budget n’est pas sans poser problème. Certes les interventions de l’Etat au bénéfice des entreprises recevront, sans difficulté, l’onction de la Commission européenne, mais rien n’indique que la BCE poursuivra sur le long terme sa politique actuelle de facilité monétaire qui alourdit la dette publique et nourrit les tendances inflationnistes.

Une adhésion loin d'être acquise

Toutes autres choses restant égales, les gouvernements seront-ils contraints de réduire leur train de vie pour dégager des marges en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique?

S’ils évitent à bon droit de tailler dans les dépenses sociales, il faudra qu’ils se résolvent à recourir à l’impôt sans éluder une réforme du système de prélèvement dans le sens d’une plus grande progressivité, de la prise en compte de l’ensemble des revenus et d’une lutte enfin efficace contre la fraude et l’ingénierie fiscales.

Faire en sorte que chacun contribue selon ses moyens, est la condition sine qua non de l’acceptation d’un effort collectif d’autant plus nécessaire qu’il faudra, en même temps, consolider l’État social en refinançant les biens communs (services publics, sécurité sociale, santé, éducation) et en réalisant les investissements d’utilité publique négligés depuis trop longtemps.

Seul un État social fort permettra au plus grand nombre d’accepter la transition avec les changements de mode de vie qu’elle implique.

Pourquoi en même temps ? Parce qu’à défaut d’une répartition plus égalitaire des revenus qui semble actuellement hors de portée, seul un État social fort permettra au plus grand nombre d’accepter la transition avec les changements de mode de vie qu’elle implique.

L’adhésion de la population est en effet loin d’être acquise en-deçà de la petite bourgeoisie et de la classe moyenne supérieure, plus sensibles à la protection de l’environnement qu’à celle de leurs concitoyens défavorisés.

Il ne faut pas oublier, comme le soulignait le philosophe Marcel Gauchet, que dans la mémoire collective des peuples, subsiste le sentiment qu’il y a «sous l’amour de la nature, la haine des Hommes». Un surcroît d’égalité et de solidarité, porté par l’État social, sera donc indispensable pour sortir d’un face-à-face entre la vision anthropocentrée du progrès et une sacralisation dépolitisée du vivant.