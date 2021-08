Un mort dans le violent incendie sur la Côte d'Azur

Une personne est décédée dans l'incendie qui ravage actuellement l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Plus de 1.000 pompiers luttent toujours contre les flammes.

"Le feu n'a pas progressé dans la nuit", mais "cela ne veut pas dire qu'il est maîtrisé", a averti l'officier de communication des pompiers du Var, Franck Graciano, depuis le PC de commandement des opérations au Luc. Après une nuit "relativement calme", 1.200 pompiers étaient ainsi toujours mobilisés pour tenter d'éteindre le plus gros incendie de l'été en France , qui ravage actuellement le massif des Maures, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. La préfecture a annoncé la mort d'une personne , confirmant une information de la radio France Bleue Provence. Vingt-deux personnes ont également été légèrement blessées, pour la plupart intoxiquées.

"On va effectuer le même travail de sape qu'hier en larguant de l'eau sur des endroits critiques ", a précisé Graciano. Au troisième jour de l'incendie, les avions et hélicoptères bombardiers d'eau multipliaient en effet les largages , tandis que les pompiers s'enfonçaient au cœur de la garrigue sur des routes difficilement praticables, a constaté une équipe de l'AFP dans la zone touchée.

Des heures décisives

L'incendie, qui a démarré lundi près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6.375 hectares et en a brûlé 5.000 dans cette région connue pour ses forêts et ses vignobles, selon le dernier bilan des pompiers.

Neuf routes coupées

Après une nuit plus calme et un vent qui est tombé, des opérations étaient en cours ce mercredi pour rétablir les réseaux de distribution de téléphonie et d'électricité. Neuf routes départementales demeurent toutefois coupées.