Une "alerte rouge pour l’humanité" à trois mois de Glasgow

À trois mois de la conférence de Glasgow sur le climat (COP26), le Giec constate une accélération de la dynamique qu'il décrivait dès son premier rapport, en 1990. "Le monde a écouté, mais n'a pas entendu", a déploré la directrice du programme des Nations unies pour l’Environnement, Inger Andersen, à la parution du rapport. Résultat: le problème que représente le changement climatique est là, maintenant. "Personne n'est en sécurité. Et c'est de pire en pire, de plus en plus vite." C’est une "alerte rouge pour l’humanité", estimait de son côté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. "Les sonnettes d'alarme sont assourdissantes: les émissions de gaz à effet de serre créées par les énergies fossiles et la déforestation sont en train d'étouffer notre planète."