Une coalition anti-Netanyahou pour redresser Israël...

Le centriste Yaïr Lapid a annoncé mercredi soir, juste avant la fin de l'échéance légale, la conclusion d'un accord de majorité pour former un gouvernement israélien et évincer Benyamin Netanyahou après 12 ans de pouvoir. Dans une semaine, un vote de confiance devrait avoir lieu à la Knesset, le Parlement israélien. Le chef du parti de droite radicale Yamina, Naftali Bennett, en deviendra le Premier ministre selon un accord de rotation. Après deux ans, ce sera au tour de Yaïr Lapid. Entre-temps, ce dernier devrait prendre en charge les Affaires étrangères .

Après plus de deux ans d'instabilité politique et quatre élections, un ras-le-bol généralisé s'est installé en Israël, rassemblant plusieurs partis contre le Premier ministre. Les négociations, entamées début mai, se sont accélérées dimanche dernier suite au ralliement de Yamina. Le parti de Naftali Bennett et Ra'am (Liste arabe unie), la formation de l'islamiste Mansour Abbas, ont signé l'accord de coalition à la dernière minute après avoir obtenu des concessions.

Éviter les sujets qui fâchent

Une coalition hétéroclite

Ra'am (quatre élus) soutiendra le gouvernement depuis les bancs de la Knesset. C'est le premier parti arabe à soutenir une coalition depuis 1992. Abbas a obtenu des garanties de financements contre la criminalité dans les villes arabes et en faveur des logements. "Nous allons pouvoir influencer le gouvernement et accomplir de grandes choses pour notre société arabe", a-t-il déclaré.

Kahol Lavan (centre gauche, huit élus), l'alliance Bleu et blanc dirigée par le ministre de la Défense Benny Gantz, est progressiste et en faveur de négociations avec les Palestiniens. Meretz (gauche radicale, six élus) prône la laïcité étatique et la fin de la colonisation.