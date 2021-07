Une explosion sur un site chimique de Leverkusen fait plusieurs blessés

Le site de stockage et l'usine d'incinération se trouvent en bordure d'un parc industriel regroupant des entreprises du secteur de la chimie, l'un des plus grands du genre en Europe

"Les habitants de Leverkusen sont priés de se rendre dans des pièces fermées, d'éteindre la climatisation et, par précaution, de garder les fenêtres et les portes fermées", ajoute l'entreprise, ancienne filiale du géant de la chimie Bayer.

Événement classé "danger extrême"

L'événement a été classé dans la catégorie "danger extrême" par l'application nationale d'alerte catastrophe Nina. Le site de stockage et l'usine d'incinération se trouvent, en effet, en bordure d'un parc industriel regroupant des entreprises du secteur de la chimie, l'un des plus grands du genre en Europe, en périphérie de Leverkusen. La ville compte un peu plus de 160.000 habitants et se situe à une vingtaine de kilomètres de Cologne.