Washington juge "très probable" une invasion russe de l'Ukraine

Les États-Unis et l'Union européenne (UE) réitèrent leur soutien à l'Ukraine, alors que les signes d'une attaque russe persistent. En cas d'invasion, l'Otan augmenterait ses troupes à l'est de l'Europe.

Nouvel An ou pas, les tensions n'ont pas baissé d'un iota entre la Russie, l'Ukraine et ses alliés, les États-Unis et l'UE. Moscou persiste à mettre la pression en massant des dizaines de milliers d'hommes, des drones et des pièces d'artillerie à la frontière ukrainienne. Américains et Européens ont réitéré leur soutien à l'Ukraine.