Yaïr Lapid forme une coalition pour gouverner Israël, fin de l'ère Netanyahou

Les pourparlers, en cours depuis début mai, se sont accélérés dimanche dernier, lorsque Naftali Bennett, le "faiseur de roi", a apporté son soutien à un gouvernement qui mettrait fin à 12 ans de règne de Netanyahou . Lapid et Bennett se sont accordés pour occuper en alternance le poste de Premier ministre, le premier tour revenant à Naftali Bennett. "Je ferai le maximum pour former un gouvernement d'union nationale avec mon ami Yaïr Lapid", avait indiqué le leader de la droite radicale.

Sprint final vers un accord

Un peu plus tard dans la journée, les partis de gauche et du centre signaient l'accord de coalition. Par contre, les partis Yamina, Israël Beytenou (droite laïque) et la Liste arabe unie n'avaient toujours pas donné leur consentement.

Nomination des juges

Dans un pays instable et secoué par des affaire de corruption, la désignation des juges de la plus haute instance juridictionnelle est une fonction stratégique. C'est d'autant plus vrai que la guerre de 11 jours qui a éclaté le mois dernier entre Israël et le Hamas a pour origine une affaire d’expropriation de familles palestiniennes du quartier Sheik Jarrah de Jérusalem. Un litige sur laquelle la Cour Suprême doit encore trancher.