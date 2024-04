Édito: enrayer la spirale de violences au Moyen-Orient

L'État d’Israël répond traditionnellement aux attaques dont il est l'objet en frappant ses adversaires beaucoup plus fort. Sera-ce à nouveau le cas après l'attaque iranienne de ce samedi – une première historique que l'on se doit de réprouver? Tsahal ripostera-t-elle avec vigueur? C'est la question que beaucoup se posent. De sa réponse dépend l'avenir du Moyen-Orient, mais aussi d'une part du monde occidental.

Tous les regards sont désormais tournés vers le cabinet de guerre israélien. L'État hébreu semble, pour l'instant, opter pour la retenue. Le plaidoyer de Washington, son principal allié, en faveur d'une désescalade n'y est évidemment pas étranger . La Maison-Blanche a clairement rappelé qu'elle considérait son alliance avec Israël comme étant purement défensive. Autrement dit: pas question pour les États-Unis de prendre part de manière proactive à une riposte envers l'Iran.

Six mois après le massacre innommable de plus de 1.200 Israéliens par le Hamas, lequel a conduit à une offensive dévastatrice de Tsahal à Gaza – toujours en cours et qui a entraîné la mort de 33.000 personnes selon le décompte du Hamas –, le Moyen-Orient menace à nouveau de s'embraser.