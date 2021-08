Au Liban, la menace du blackout total

Avec la pénurie de carburant, qui alimente le pays en énergie, le Liban tourne au ralenti. Par manque d’électricité, les commerces ferment les uns après les autres et le pays s’enfonce dans la crise humanitaire.

Le long d’une rue en zigzag qui descend sur les collines d’Achrafiyeh, un quartier à majorité chrétienne de Beyrouth, des dizaines de voitures sont alignées les unes derrière les autres: "cela fait une heure que je suis coincée ici", assure Layla, une conductrice. Tous les jours, depuis une semaine, des milliers de Libanais patientent devant les stations-service du pays pendant des heures, en quête de carburant: "lundi, j’ai attendu 5 heures pour avoir de l’essence", affirme Nagham, une habitante de Chiyah, dans la banlieue sud de Beyrouth, "au final, je n’ai pas pu faire le plein. Les réserves étaient vides quand mon tour est venu. »

Déjà plongé dans une crise financière majeure depuis deux ans, le Liban en faillite fait face à d’importantes pénuries de carburant depuis début août. Selon Garabed Fakrajin, analyste à l’Institut libanais pour les études de marché, ces pénuries sont dues à l’inflation de la livre libanaise. La monnaie locale s’élève aujourd’hui à 20.000 livres pour un dollar sur le marché noir, alors qu’un dollar vaut 1.500 livres au taux officiel fixé par la Banque centrale du Liban: "le carburant est subventionné par l’État. Mais peut-être plus pour longtemps. Les revendeurs stockent les réserves en attendant la levée des subventions publiques pour revendre au prix du marché noir, à des prix élevés." En conséquence, la mobilité de la population est largement réduite. D’un jour à l’autre, les gens ignorent s’ils pourront se rendre dans leur famille, en week-end, ou même au travail. "Certains de nos employés vivent hors de Beyrouth" affirme Niamh, co-gérante de Aaliya’s books, un café librairie situé à Beyrouth, "certains jours, ils ne peuvent pas venir au travail."

Le manque de carburant pose la question de l’accès à l’alimentaire ou aux médicaments, dont la livraison aux supérettes et pharmacies est incertaine d’un jour à l’autre. C’est une source d’inquiétude majeure pour les Libanais, qui craignent de manquer de produits essentiels dans les semaines à venir. Mais elle a aussi une conséquence plus inattendue. Elle provoque des coupures d’électricité massives, obligeant de nombreux commerces à fermer leurs portes.

Plongés dans le noir

Sur la terrasse du café Kalei, perché sur les hauteurs de Geitawi, au nord de Beyrouth, Antoine, un serveur de l’établissement, déambule entre les tables: "dernier appel pour commander! Nous fermons à 17 heures" lance-t-il aux clients. Véritable institution à Beyrouth, le café ferme habituellement à 22 heures. Mais depuis vendredi dernier, il fonctionne à moitié régime: "à partir de 17 heures, nous n’avons plus d’électricité" affirme Ahmad, le gérant de Kalei, "nous n’avons pas eu d’autre choix que la fermeture. " Machines à café, ordinateurs pour enregistrer les commandes, électroménagers dans les cuisines, les outils de base du café sont à l’arrêt la moitié du temps: "nous ne servons plus de nourriture, car nous ne voulions rien vendre qui risquerait d’être avarié à cause des coupures dans les frigos", assure Ahmad.

Le Liban est familier des problèmes d’électricité. Depuis la guerre civile, l’Électricité du Liban, société d'électricité publique, n’est plus en mesure de fournir assez d’énergie à l’ensemble du pays. Les générateurs privés alimentés par le mazout avaient depuis longtemps pris le relais. Mais avec le manque de carburant, les générateurs ne sont plus alimentés correctement en énergie. À la tombée du jour, une obscurité presque totale s’abat maintenant sur le Liban.

Electricité, téléphonie et Internet quasi à l'arrêt dans le nord endeuillé La région du Akkar, dans le nord du Liban en crise, se retrouvait comme coupée du monde mardi en raison des coupures d'électricité et d'une interruption des télécommunications entraînées par les pénuries de carburant, deux jours après l'explosion d'un réservoir d'essence ayant fait plus de 28 morts. L'électricité étatique est coupée désormais jusqu'à 22 heures par jour. Les générateurs de quartiers, qui prennent habituellement le relais, sont également contraints de rationner le courant, en raison des pénuries de carburant et d'une explosion des prix.

Outre l’éclairage public limité, les feux rouges qui ne fonctionnent plus, chaque jour, de nouveaux commerces annoncent leur fermeture, incapables de tenir sans électricité. Le long de la rue d’Arménie où sont concentrés les lieux de vie nocturne de la capitale libanaise, habituellement, les Beyrouthins se bousculent, bière à la main, sur les terrasses des cafés. Mais cette artère qui traverse les quartiers de Gemmayze et Mar Mikhael, au nord de Beyrouth, tourne aujourd’hui au ralenti: "hier soir, la moitié des établissements étaient fermés" assure Nadia, une habituée des lieux, "c’est effrayant." Nader Hamadeh, propriétaire du café "Bن" a dû, comme beaucoup, mettre la clé sur la porte: "j’ignore quand je rouvrirai, mais la situation devenait intenable" assure-t-il, "les machines à café ne peuvent pas fonctionner sans énergie." Situé à Gemmayze, à proximité du port de Beyrouth, son café avait été détruit dans l’explosion du 4 août 2020. Reconstruit, il avait rouvert le 5 août 2021. Nader n’imaginait pas devoir le fermer de nouveau à cause du manque d’électricité: "aujourd’hui, nous ne faisons plus de profit, nous survivons. Je préfère fermer en attendant de meilleurs jours. J’ai espoir qu’on se relève de cette crise, mais cela va prendre du temps."

Les hôpitaux à l’agonie

"L’agriculture, les usines, les hôpitaux, l’ensemble des commerces, tous les secteurs de la vie économique et sociale, jusqu’à la vie privée, sont affectés" assure l’analyste Garabed Fakrajin. Les coupures d’électricité touchent l’ensemble de la population, de manière anarchique: "on ne comprend plus rien, parfois l’électricité coupe 4h le matin, puis 9 heures le soir, parfois c’est l’après-midi" assure Zwein, un habitant de Hamra, un quartier situé à l’ouest de Beyrouth, "on ne peut pas utiliser le frigo ou charger nos appareils électroniques. La vie devient impossible." Dans certains quartiers, les foyers ne sont plus du tout alimentés en électricité depuis plusieurs jours. Selon Garabed Fakrajin, "le Liban pourrait bientôt connaître un blackout total."

Ce scénario s’avérait catastrophique pour le secteur hospitalier, déjà durement frappé par la crise. Dans son bureau situé à l’hôpital Geitawi, au nord de la capitale libanaise, le Dr Naji Abi Rached déplore la dégradation de la situation: "nous faisions déjà face à la pénurie de médicaments les derniers mois. Maintenant, nous devons gérer les problèmes liés à l’électricité au jour le jour." Le cardiologue déplore le manque d’aide publique: "nous n’avons reçu aucune aide de l’État libanais pour faire face à la crise" assure-t-il, "or, de nombreux patients, comme les personnes sous oxygène, dépendent de l’électricité pour survivre." Le regard inquiet, il termine par un constat implacable: "si nous faisons face à une coupure, ils mourront immédiatement."