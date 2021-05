Bachar el-Assad candidat à sa succession comme "homme de la reconstruction"

Ce mercredi, les Syriens se rendent aux urnes pour décider de la personnalité qui dirigera leur pays au cours des sept prochaines années. Il s'agit en réalité pour le président sortant Bachar el-Assad de s'offrir un semblant de légitimité à la fois dans son pays et à l’étranger.

Aux dernières élections de 2014, l’autocrate syrien a obtenu 89% des voix, selon les résultats officiels. Ce mercredi, "Assad est sur le point d'être l'ancien et le prochain président de la Syrie" , résume Nicholas Heras, expert du Newlines Institute à Washington.

La famille Assad est au pouvoir depuis 1970 en Syrie. Bachar a succédé à son père, Hafez, après la mort de ce dernier en 2000. Ophtalmologue installé à Londres, Bachar el-Assad prétendait vouloir apporter une véritable réforme politique au pays, mais il a fini par lui infliger encore plus de brutalité que son père. Les manifestations du printemps arabe en 2011 ont été accueillies avec une extrême violence par l'État policier et se sont transformées en une guerre civile complexe et inextricable.