Benyamin Netanyahou poussé vers la sortie par la droite radicale

Sommes-nous sur le point de vivre un moment historique en Israël? Le Premier ministre le plus pérenne de l'histoire du pays, Benyamin Netanyahou, pourrait bientôt tirer sa révérence . Il devrait sa chute au chef de la formation de droite radicale Yamina, Naftali Bennett . Ce dernier a annoncé, dimanche, son intention de joindre le camp de l'opposant centriste Yaïr Lapid , à la tête du parti Yesh Atid ("Il y a un futur"). Or celui-ci ne doit rallier que quatre députés pour former une coalition capable de tourner la page de l'ère Netanyahou.

"J'annonce que je vais tout faire pour former un gouvernement d'union avec mon ami Yaïr Lapid", a déclaré Naftali Bennett , qui cultivait depuis des semaines le mystère sur son intention de joindre ou non le chef de l'opposition. "Dans ces instants de vérité, il faut savoir prendre ses responsabilités", a-t-il ajouté dans un discours télévisé.

Des scrutins à répétition

Après le dernier scrutin, en mars dernier, le président israélien Reuven Rivlin avait chargé Benyamin Netanyahou , dont le parti Likoud (droite) avait terminé en première position, de former un gouvernement . Mais le Premier ministre sortant n'avait pas réussi à réunir le nombre nécessaire de 61 députés , sur les 120 du Parlement, afin de former le "gouvernement de droite" qu'il appelait de ses vœux.

Échéance mercredi soir

Si Yaïr Lapid n'arrive pas à former un gouvernement d'union réunissant la gauche, le centre et la droite d'ici mercredi à minuit, date-butoir fixée par la loi, 61 députés pourront demander au président de désigner comme Premier ministre un parlementaire. Autre scénario, le plus redouté par les électeurs déjà appelés à voter quatre fois en un peu plus de deux ans: un retour aux urnes.