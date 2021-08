Course contre-la-montre pour échapper aux talibans

Les États-Unis et leurs alliés continuent d'évacuer leurs ressortissants et collaborateurs, alors que les talibans recherchent ces derniers avant qu'ils ne puissent fuir.

Les opérations d'évacuation se poursuivent vaille que vaille à Kaboul, quatre jours après la prise de pouvoir des talibans. Depuis samedi, l'armée américaine a évacué quelque 7.000 personnes d'Afghanistan, a indiqué ce jeudi le général Hank Taylor, un haut responsable du Pentagone. Si l'on remonte à la fin juillet, ce sont ainsi 12.000 personnes qui ont pu quitter le pays.

580 personnes 580 personnes se trouvent sur la liste d'évacuation dressée par la Belgique.

Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres des citoyens américains, des membres de l'ambassade américaine, et des Afghans ayant travaillé pour les États-Unis, notamment en tant qu'interprètes pour l'armée américaine, demandant un visa d'immigration spéciale (SIV) par crainte des représailles des talibans.

Ce mercredi soir, sept ressortissants belges ont atterri à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam) dans un vol opéré par la Défense néerlandaise. Quinze autre personnes de nationalité afghane, mais liées à un(e) Belge, étaient également à bord.

Opération "Red Kite"

Le ballet incessant des avions au-dessus de la capitale afghane n'est pas près de s'interrompre. De nombreuses personnes continuent à se présenter à l'aéroport Hamid-Karzai avec l'espoir d'embarquer dans un appareil à destination des États-Unis ou de l'Europe. L'armée américaine a dès lors indiqué être prête à augmenter les rotations aériennes afin de "maximiser la capacité de chaque avion" pour évacuer le plus grand nombre de personnes.

Vue en plein écran Un C-130 Hercules de la Défense. ©BELGA

Ce vendredi marquera ainsi une étape importante pour la Défense belge, puisque les deux C-130 Hercules dépêchés sur place effectueront quatre vols entre Islamabad et Kaboul afin de transporter 400 personnes.

Au total, 580 personnes se trouvent sur la liste d'évacuation dressée par la Belgique, ont indiqué les autorités. Il s'agit notamment de 344 Belges et de 222 Afghans. Ceux-ci peuvent être membres de la famille d'un ressortissant belge ou avoir travaillé pour la Belgique en tant qu'interprète ou au sein d'une organisation humanitaire par exemple et dès lors bénéficier d'un statut de protection. Quelques Néerlandais et Luxembourgeois avec de la famille belge figurent également sur la liste.

La Belgique va également évacuer d'autres ressortissants européens, pour autant qu'il reste des places disponibles à bord de ces aéronefs. En théorie, un C-130 peut embarquer une soixantaine de militaires, mais dans le cadre de la mission "Red Kite", jusqu'à une centaine de personnes par vol seront évacuées. "L'objectif n'est pas de redécoller avec des avions à moitié vide", souligne Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.

Ce vendredi soir, un premier vol sera effectué par un A400M pour rapatrier ces évacués vers la Belgique. La Défense envisage également d'avoir recours à des avions charters dès ce week-end pour accélérer le rythme des retours.

Garantir la sécurité

Le sort des personnes désirant quitter le territoire afghan fait l'objet de tractations entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et les talibans de l'autre. Les ministres du G7 ont ainsi demandé aux insurgés de garantir la "sécurité" des étrangers et des Afghans souhaitant quitter le pays.

Un rapport confidentiel de l'ONU affirme que les talibans possèdent des "listes prioritaires" d'individus qu'ils souhaitent arrêter.

Cette requête intervient alors que les talibans sont soupçonnés d'intensifier leurs recherches d'anciens collaborateurs des Américains sur place, selon un document confidentiel des Nations unies, malgré la promesse des insurgés de ne pas chercher à se venger de leurs opposants.

Le rapport, rédigé par un groupe d'experts d'évaluation des risques pour l'ONU et consulté par l'AFP, affirme que les talibans possèdent des "listes prioritaires" d'individus qu'ils souhaitent arrêter.

Les plus à risque sont ceux qui possédaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement, selon le document.

Visites ciblées

Les talibans ont effectué des "visites ciblées porte-à-porte" chez les individus qu'ils veulent arrêter ainsi que chez les membres de leur famille, précise le rapport.

Selon ce dernier, les insurgés filtrent les individus qui souhaitent accéder à l'aéroport de Kaboul, et ont mis en place des points de contrôle dans les plus grandes villes, y compris dans la capitale et à Jalalabad.

Sur le terrain, la résistance aux talibans s'organise. Des manifestants les ont ainsi défiés dans la rue en brandissant le drapeau national jeudi, jour du 102e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan, tandis que Ahmad Massoud, le fils du défunt commandant Massoud, appelait à la résistance contre les islamistes depuis son bastion du Panchir.