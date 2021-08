Désormais maîtres de l'Afghanistan, les talibans tentent de rassurer

Quelle place pour les femmes?

Pendant leur premier règne entre 1996 et 2001, les talibans ont mis en place une politique particulièrement violente et discriminatoire à l'égard des femmes, inspirée d'une lecture ultrarigoriste de la loi islamique: elles ne pouvaient ni travailler, ni étudier, ni sortir sans être accompagnées d'un "mahram", un chaperon masculin de leur famille. Les flagellations et les exécutions, y compris les lapidations pour adultère, étaient pratiquées sur les places des villes et dans les stades.