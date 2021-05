Gaza: le Hamas et Israël conviennent d'une trêve à compter de ce vendredi

Israël et le Hamas ont annoncé jeudi avoir approuvé un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à plus de dix jours d'affrontements meurtriers.

Israël et le groupe armé palestinien du Hamas ont débuté, ce vendredi à 2h, une trêve dans la bande de Gaza. Les deux camps l'ont annoncée jeudi soir. Le cabinet de sécurité israélien a indiqué avoir voté à l'unanimité en faveur d' une trêve "mutuelle et inconditionnelle" à Gaza sur proposition de l'Egypte , qui a œuvré en médiateur.

Mercredi, le président américain Joe Biden avait exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'œuvrer à une désescalade, sur fond de tentatives de médiation de l'Égypte, du Qatar et des Nations unies. Joe Biden a estimé que ce cessez-le-feu représentait "une vraie opportunité" d'avancer vers la paix. "Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie", a-t-il déclaré jeudi depuis la Maison Blanche.