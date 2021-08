L'État islamique frappe Kaboul, Biden promet des représailles

L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, grand rival des talibans et présent en Afghanistan via sa franchise locale, l'ISKP.

Un double attentat suicide revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique a fait des dizaines de morts dont treize soldats américains et une soixantaine de civils à l'aéroport de Kaboul.

Les craintes du gouvernement belge se sont donc avérées bien fondées. Ce jeudi, peu avant 16h (heure belge), John Kirby, le porte-parole du département américain de la Défense, confirmait qu'une explosion s'était produite à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Une heure plus tard, il faisait état d'une seconde explosion à proximité du Baron Hotel, également non loin de l'aérodrome.

"Mercredi, la situation s'est fortement dégradée. On a obtenu des informations de sources américaines et d'autres pays qu'il y avait imminence d'un attentat-suicide à la bombe dans les environs de l'aéroport." Alexander De Croo Premier ministre

La première explosion s'est produite à proximité d'Abbey Gate, l'un des trois points d'accès à l'aéroport où se pressent depuis douze jours des milliers d'Afghans soucieux de quitter le pays désormais aux mains des talibans.

Il s'agit d'un attentat-suicide "complexe", selon les mots de John Kirby. Cette double explosion a tué au moins treize soldats américains et en a blessé dix-huit autres, selon le Pentagone. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011. Le régime taliban a recensé jusqu'à vingt morts et 52 blessés. Des responsables de la santé de Kaboul parlent de 60 civils tués. Des vidéos filmées par des journalistes afghans montrent des dizaines de corps éparpillés autour d'un canal aux abords de l'aéroport.

"L'Amérique ne se laissera pas intimider." Joe Biden Président américain

Le président américain Joe Biden a réagi en prometant de "pourchasser" et de "faire payer" les auteurs de l'attaque. "L'Amérique ne se laissera pas intimider", a-t-il lancé d'un ton martial. "Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas. Nous vous traquerons sans relâche et nous vous ferons payer le prix."

Les forces américaines qui participent aux évacuations se préparent à de nouvelles attaques.

Les talibans eux-mêmes ont fermement condamné cette attaque. Il n'y a pas de preuve d'une "collusion" entre les talibans et le groupe Etat islamique dans l'attaque, a d'ailleurs confirmé le président des Etats-Unis Joe Biden dans la soirée. Joe Biden a en outre de nouveau confirmé qu'il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, malgré les critiques qui l'appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l'évacuation. Il est encore possible d'évacuer les Américains et les Afghans qui sont éligibles "ces prochains jours, entre aujourd'hui et le 31" août, a affirmé le président américain. "Sachant qu'il pourrait très bien y avoir une nouvelle attaque, l'armée a conclu que c'est ce que nous devrions faire. Je pense qu'ils ont raison", a-t-il poursuivi.

Le spectre de l'État islamique

Mercredi soir, le gouvernement belge annonçait mettre un terme au volet afghan de l'opération Red Kite en raison du risque d'attentat. La situation aux abords de l'aéroport demeurait chaotique, et les dernières informations en provenance des services de renseignement laissaient présager le pire.

"C'est terrible de devoir quitter l'Afghanistan, après 20 ans, de cette façon. C'est le cœur lourd que l'équipe de l'ambassade et les militaires sont partis avec le dernier vol néerlandais." Sigrid Kaag Ministre néerlandaise des Affaires étrangères

"Mercredi, la situation s'est fortement dégradée. On a obtenu des informations de sources américaines et d'autres pays qu'il y avait imminence d'un attentat-suicide à la bombe dans les environs de l'aéroport", a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo ce jeudi matin lors d'une conférence expliquant la fin précipitée de la mission d'évacuation belge.

L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, grand rival des talibans et présent en Afghanistan via sa franchise locale, l'ISKP. L'organisation terroriste a assumé la responsabilité de l'attentat via la chaîne Telegram de son agence Amaq.

Un calendrier en péril?

Quelques minutes avant ce double-attentat, M. Kirby avait démenti des informations selon lesquelles les évacuations d'Afghanistan pourraient se terminer plus tôt que prévu en raison de ces menaces.

"Nous continuerons à évacuer autant de personnes que possible jusqu'à la fin de la mission", avait-il tweeté. "Les opérations d'évacuation de Kaboul ne vont pas prendre fin dans 36 heures", assurait-il encore.

Entre temps, d'autres pays européens ont annoncé mettre un terme à leurs propres missions de rapatriement. C'est notamment le cas de l'Allemagne, qui a pu évacuer plus de 5.000 personnes au total, mais aussi des Pays-Bas. "C'est terrible de devoir quitter l'Afghanistan après 20 ans de cette façon. C'est le coeur lourd que l'équipe de l'ambassade et les militaires sont partis avec le dernier vol néerlandais", a déclaré sur Twitter la ministre néerlandaise des Affaires étrangères, Sigrid Kaag.

La France a quant à elle indiqué le rapatriement à Paris de son ambassadeur en Afghanistan, pour raisons de sécurité. Le président Emmanuel Macron a par ailleurs exprimé jeudi sa volonté de poursuivre des opérations "humanitaires" en Afghanistan au-delà du 31 août, malgré une "situation profondément dégradée".

Le Royaume-Uni a quant à lui annoncé poursuivre ses opérations d'évacuation malgré les attaques. "Nous allons continuer notre opération. Et nous arrivons maintenant vers la fin, la toute fin", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson après avoir condamné des attentats "barbares".

Nouvelle déflagration

Peu avant 22h (heure belge), une nouvelle déflagration se faisait entendre à quelque trois kilomètres de l'aéroport. Les causes de l'explosion restaient inconnues dans l'immédiat, faute notamment de communication de l'administration afghane, à l'arrêt depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août.

Le porte-parole du régime taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué peu après sur Twitter que cette explosion n'était pas due à une attaque mais à des destructions d'équipements par l'armée américaine, ce que celle-ci n'a pas confirmé dans l'immédiat.

